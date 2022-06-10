https://tr.sputniknews.com/20220610/turkmenistan-lideri-serdar-berdimuhamedov-ilk-yurtdisi-ziyareti-icin-rusyada--1057240720.html

Türkmenistan lideri Serdar Berdimuhamedov, ilk yurtdışı ziyareti için Rusya'da

Türkmenistan lideri Serdar Berdimuhamedov, ilk yurtdışı ziyareti için Rusya'da

12 Mart'ta yapılan başkanlık seçimini kazanarak koltuğa oturan Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, ilk yurtdışı ziyaretinde Moskova'da Rus... 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T15:09+0300

2022-06-10T15:09+0300

2022-06-10T15:10+0300

rusya

türkmenistan

serdar berdimuhammedov

vladimir putin

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Kremlin'deki görüşmede Putin, Berdimuhamedov'un ilk yurtdışı ziyaretini Rusya'ya gerçekleştirmesinin ikili ilişkilerin özel olduğunu gösterdiğini vurguladı. İkili ilişkileri tüm alanlarda geliştirdiklerini ve onların stratejik niteliğe sahip olmasından mutluluk duyduğunu anlatan Putin, bugün Rusya-Türkmenistan ilişkileriyle ilgili çok önemli bir belge imzalayacaklarını kaydetti. Putin, Berdimuhamedov'un kendisini Türkmenistan'a davet etmesi üzerine bu davete mutlaka icabet edeceği yanıtını verdi. Berdimuhamedov, ikili ilişkilere katkısı için Rusya lideri Putin'e teşekkür etti. 1981 doğumlu Serdar Berdimuhamedov, babası Gurbanguli Berdimuhamedov'un devlet başkanlığı görevini bırakma kararı alması sonrası, Mart ayında yapılan seçimlerde adaylığını koymuş ve oyların 72.97'sini alarak ülkenin yeni lideri olmuştu.

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rusya, türkmenistan, serdar berdimuhammedov, vladimir putin