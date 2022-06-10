https://tr.sputniknews.com/20220610/unlu-kasifler-hakkinda-ne-biliyorsunuz-1053961922.html
Ünlü kâşifler hakkında ne biliyorsunuz?
Ünlü kâşifler hakkında ne biliyorsunuz?
10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T21:30+0300
2022-06-10T21:30+0300
2022-06-10T21:30+0300
testler
coğrafya
tarih
kristof kolomb
machu picchu antik kenti
amerika
leonardo dicaprio
the revenant (diriliş)
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testler, coğrafya, tarih, kristof kolomb, machu picchu antik kenti, amerika, тесты, leonardo dicaprio, the revenant (diriliş)
Ünlü kâşifler hakkında ne biliyorsunuz?
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