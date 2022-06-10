https://tr.sputniknews.com/20220610/vanda-44-buyuklugunde-deprem-1057224455.html

Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Van'ın Tuşba ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T09:24+0300

2022-06-10T09:24+0300

2022-06-10T09:40+0300

türkiye

deprem

van

kandilli

afad

artçı

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.02'de Van'ın Tuşba ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Sarsıntının, 6.95 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Van'da art arda depremlerİlçede 3 gün önce de 4.2'lik deprem olmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220607/vanda-42-buyuklugunde-deprem-1057074303.html

türkiye

van

kandilli

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deprem, van, kandilli, afad, artçı