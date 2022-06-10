https://tr.sputniknews.com/20220610/vanda-44-buyuklugunde-deprem-1057224455.html
Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T09:24+0300
2022-06-10T09:24+0300
2022-06-10T09:40+0300
türkiye
deprem
van
kandilli
afad
artçı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.02'de Van'ın Tuşba ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Sarsıntının, 6.95 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Van'da art arda depremlerİlçede 3 gün önce de 4.2'lik deprem olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220607/vanda-42-buyuklugunde-deprem-1057074303.html
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deprem, van, kandilli, afad, artçı
Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem
09:24 10.06.2022 (güncellendi: 09:40 10.06.2022) Abone ol
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.02'de Van'ın Tuşba ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının, 6.95 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Van'da art arda depremler
İlçede 3 gün önce de 4.2'lik deprem olmuştu.