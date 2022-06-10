https://tr.sputniknews.com/20220610/yangin-cikarip-selfi-cektiler-3-kisi-gozaltina-alindi-1057228059.html

Yangın çıkarıp selfi çektiler, 3 kişi gözaltına alındı

Yangın çıkarıp selfi çektiler, 3 kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Turistlik mahalle olan Dalyan'da önceki gün çıkan sazlık yangını ile ilgili 3 kişi... 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T11:21+0300

2022-06-10T11:21+0300

2022-06-10T11:21+0300

yaşam

muğla

yangın

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Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi Karadağ mevkiindeki sazlıkta, 8 Haziran'da saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.DHA'da yer alan habere göre ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 3 uçak ve 1 helikopterle alevlere müdahale edildi.Bölgedeki yangın, 6 saatlik çalışma ile söndürüldü. Yangında 3 hektarlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedenini araştıran İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeden son olarak 2 kamyonet ile ayrılan Aslan D., Cihan B. ve Davut A.'yı gözaltına aldı.3 şüphelinin sazlıkta yetişen kamışları kesip, işleyerek geçimlerini sağladıkları ve aralarında husumet bulunduğu belirtildi.Şüphelilerin husumet nedeniyle birbirlerinin destelenmiş kamışlarını yaktığı belirlendi. Öte yandan Davut A.'nın incelenen cep telefonunda yangını çıkardıktan sonra selfie yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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muğla, yangın