https://tr.sputniknews.com/20220610/yunanistan-basbakani-micotakis-bati-balkanlara-dinamik-bir-donus-yapiyoruz-1057246308.html

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Batı Balkanlar'a dinamik bir dönüş yapıyoruz

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Batı Balkanlar'a dinamik bir dönüş yapıyoruz

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Selanik'te düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci zirvesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Yunanistan... 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T16:50+0300

2022-06-10T16:50+0300

2022-06-10T16:50+0300

dünya

yunanistan

avrupa

selanik

kiryakos miçotakis

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Miçotakis, Selanik FM100 radyosuna verdiği demeçte Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Zirvenin Yunanistan için Batı Balkan ülkelerine verdiği büyük önemi işaret etmesi bakımından büyük bir fırsat olduğunu söyleyen Miçotakis, söz konusu ülkeleri 'Avrupa'nın güvenli limanına demirleme çabasını daha yoğun bir tempoda yeniden başlatacakları' sinyali verdi.Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un zirveye katılımından dolayı mutluluk duyduğunu kaydeden Yunanistan Başbakanı, "Ukrayna'daki savaşın meydana getirdiği ekonomik sonuçlarla başa çıkmanın en iyi yollarını anlamak ve bölgemiz için zorlukları tam olarak tartışmak için bir fırsat olacak" dedi.Son haftalarda Türkiye ile Yunanistan arasında tırmanan gerginlik hakkında muhataplarını bilgilendirme fırsatı bulacağını belirten Miçotakis, yine de 'bu zirvenin hiçbir durumda Türkiye'ye odaklanmayacağının' altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

https://tr.sputniknews.com/20220610/erdoganin-uluslararasi-anlasmalara-uyma-cagrisina-yunanistandan-haritali-yanit-1057230156.html

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