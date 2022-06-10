https://tr.sputniknews.com/20220610/zehirli-siringa-tehdidiyle-esini-kacirip-tecavuz-etti-serbest-birakilinca-ikinci-kez-kacirdi-1057224099.html
Zehirli şırınga tehdidiyle eşini kaçırıp tecavüz etti, serbest bırakılınca ikinci kez kaçırdı
Zehirli şırınga tehdidiyle eşini kaçırıp tecavüz etti, serbest bırakılınca ikinci kez kaçırdı
Çanakkale’de, zehirli şırınga tehdidiyle kaçırdığı eşine tecavüz edip şiddet uygulayan Şerbetli Köyü Muhtarı İlker Mustafa K., serbest kalınca eşini bir kez... 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T08:30+0300
2022-06-10T08:30+0300
2022-06-10T08:30+0300
türkiye
çanakkale
kadına şiddet
tecavüz
muhtar
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Çanakkale'nin Çan İlçesi'ne bağlı Şerbetli Köyü'nde yaşayan İ.K. (41), geçen yıl kendisine sürekli şiddet uygulayan muhtar eşi İlker Mustafa K. (51) hakkında uzaklaştırma kararı aldırarak sığınma evine yerleşti.Yakınlarının araya girmesiyle şikâyetinden vazgeçen İ.K. bir kafede iş bularak bir çocuğuyla birlikte kiraladığı dairede yaşamaya başladı.Ancak geçen nisanda eve giren İlker Mustafa K., eşini döverek tecavüz ettikten sonra, "Yanımda zehirli bir şırınga var" tehdidiyle otomobile bindirip Karakadı Köyü yakınlarında araçtan atmaya çalıştı. Çıkan arbedede kontrolünü kaybettiği otomobil ise şarampole yuvarlandı.Araçtan çıkardığı 2 çocuğunun annesi İ.K.'yi dövmeye başlayan muhtar koca, bayıldığında da su döküp ayıltarak dövmeye devam etti.İlker Mustafa K.'nin yorgun düşerek bir ağacın altında uyuyakalması üzere ormanlık alanda saatlerce yürüyen İ.K., sabaha karşı rastladığı çobanın telefonundan yardım isteyerek kurtuldu.Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre, gözaltına alınan İlker Mustafa K. ise "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', "Cinsel saldırı" ve "Kasten yaralama" suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Ancak önceki gece yine evi basan İlker Mustafa K. eşini ikinci kez kaçırdı. İkisinden de haber alınmaması üzerine, AFAD, AKUT ve Jandarma ekipleri, Şerbetli Köyü'nde arama çalışması başlattı.Arama çalışmaları kapsamında kayıp İlknur K, Şerbetli köyünde sabaha karşı bir evde jandarma tarafından bulundu.Sağlık ekiplerince burada ilk kontrolleri yapılan kadın, daha sonra Çan Devlet Hastanesi'ne getirildi. İlknur K, hastanedeki işlemlerinin ardından ifadesinin alınması için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.Şerbetli Köyü Muhtarı İlker Mustafa K'yi arama çalışmaları sürüyor.
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çanakkale, kadına şiddet, tecavüz, muhtar
Zehirli şırınga tehdidiyle eşini kaçırıp tecavüz etti, serbest bırakılınca ikinci kez kaçırdı
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Çanakkale’de, zehirli şırınga tehdidiyle kaçırdığı eşine tecavüz edip şiddet uygulayan Şerbetli Köyü Muhtarı İlker Mustafa K., serbest kalınca eşini bir kez daha kaçırdı
Çanakkale'nin Çan İlçesi'ne bağlı Şerbetli Köyü'nde yaşayan İ.K. (41), geçen yıl kendisine sürekli şiddet uygulayan muhtar eşi İlker Mustafa K. (51) hakkında uzaklaştırma kararı aldırarak sığınma evine yerleşti.
Yakınlarının araya girmesiyle şikâyetinden vazgeçen İ.K. bir kafede iş bularak bir çocuğuyla birlikte kiraladığı dairede yaşamaya başladı.
Ancak geçen nisanda eve giren İlker Mustafa K., eşini döverek tecavüz ettikten sonra, "Yanımda zehirli bir şırınga var" tehdidiyle otomobile bindirip Karakadı Köyü yakınlarında araçtan atmaya çalıştı. Çıkan arbedede kontrolünü kaybettiği otomobil ise şarampole yuvarlandı.
Araçtan çıkardığı 2 çocuğunun annesi İ.K.'yi dövmeye başlayan muhtar koca, bayıldığında da su döküp ayıltarak dövmeye devam etti.
İlker Mustafa K.'nin yorgun düşerek bir ağacın altında uyuyakalması üzere ormanlık alanda saatlerce yürüyen İ.K., sabaha karşı rastladığı çobanın telefonundan yardım isteyerek kurtuldu.
Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre,
gözaltına alınan İlker Mustafa K. ise "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', "Cinsel saldırı" ve "Kasten yaralama" suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Ancak önceki gece yine evi basan İlker Mustafa K. eşini ikinci kez kaçırdı. İkisinden de haber alınmaması üzerine, AFAD, AKUT ve Jandarma ekipleri, Şerbetli Köyü'nde arama çalışması başlattı.
Arama çalışmaları kapsamında kayıp İlknur K, Şerbetli köyünde sabaha karşı bir evde jandarma tarafından bulundu.
Sağlık ekiplerince burada ilk kontrolleri yapılan kadın, daha sonra Çan Devlet Hastanesi'ne getirildi. İlknur K, hastanedeki işlemlerinin ardından ifadesinin alınması için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Şerbetli Köyü Muhtarı İlker Mustafa K'yi arama çalışmaları sürüyor.