https://tr.sputniknews.com/20220611/-mahkeme-neset-ertas-filmiyle-ilgili-karari-verdi-1057280419.html

Mahkeme, Neşet Ertaş filmiyle ilgili kararını verdi

Mahkeme, Neşet Ertaş filmiyle ilgili kararını verdi

Mahkeme, usta sanatçı Neşet Ertaş'ın hayat hikâyesini anlatacak film hakkında ailenin itirazı sonucu açılan davada filmin çekilmesi için önünde engel... 11.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-11T17:54+0300

2022-06-11T17:54+0300

2022-06-11T18:00+0300

yaşam

neşet ertaş

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Türk halk ozanı Neşet Ertaş’ın hayat hikayesini anlatan film, sanatçının ailesiyle, yapımcı Mustafa Uslu ve "Garip Bülbül Neşet Ertaş" kitabının yazarı Erol Parlak’ı karşı karşıya getirmişti. Aileden Döne Ertaş, Hüseyin Ertaş ve Niğar Leyla Ertaş ile Kalan Müzik, 27 Aralık’ta İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’ne başvurmuş ve Garip Bülbül Neşet Ertaş isimli sinema filmiyle ilgili ihtiyati tedbir kararı aldırmıştı. Ailesi Neşet Ertaş’ın yaşarken hayatını anlatan bir proje yapılmasını istemediğini belirtmişti.Tv100'de yer alan habere göre; yapımcı Mustafa Uslu ise Neşet Ertaş’ın Erol Parlak’a hayatını yazması için izin verdiği röportajı ve aralarındaki güçlü bağı anlatan kayıtları mahkemeye sundu.Mahkeme kararını verdi ve şu gerekçeyle ailenin talebini reddetti."Dosyada mevcut deliller göz önüne alındığında henüz ihtiyati tedbir talep edenlerin murislerinin hak sahibi olduğu eserlere ilişkin ihlal olduğunun ispatlanmadığı, yaklaşık ispat kuralı gereği henüz senaryosu dahi değerlendirilmeyen bir filmin sansür sonucu doğuracak şekilde yasaklanamayacağı, hükümle elde edilecek sonucun yargılama yapılmadan esası çözer şekilde tedbiren elde edilemeyeceği, kaldı ki filmde kullanılacak eserler belli olduğunda (kullanımın hak ihlali oluşturması halinde) tedbir konusunda yeniden başvuru ve değerlendirmenin yapılabileceği anlaşılmakla, istinaf taleplerinin kabulüyle ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verilmiştir."Yaşanan bu gelişme sonrası filmin çekilmesinin önündeki engel kalkmış oldu.

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neşet ertaş