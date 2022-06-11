https://tr.sputniknews.com/20220611/11-bavulla-geldi-jorge-jesus-yeniden-istanbulda-1057262815.html
11 bavulla geldi: Jorge Jesus yeniden İstanbul'da
11 bavulla geldi: Jorge Jesus yeniden İstanbul'da
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta 1 yıllık sözleşme imzaladığı Jorge Jesus, yeniden İstanbul'a geldi. 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T01:06+0300
2022-06-11T01:06+0300
2022-06-11T01:06+0300
spor
jorge jesus
fenerbahçe
istanbul
bavul
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Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta 1 yıllık sözleşme imzalanan Portekizli teknik adam Jorge Jesus, yeniden İstanbul'da.Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına başlayacak olan Jesus, ayrıca Fenerbahçeli yöneticilerle transferlerin son durumunu da konuşacak.11 bavulla İstanbul'a gelen Jesus'u havalimanında 2 kulüp yöneticisi karşıladı.Portekizli teknik adam, yeni sezon öncesinde takımını 13 Haziran'da toplayacak.
https://tr.sputniknews.com/20220602/jorge-jesus-ilk-hedefimiz-lig-sampiyonlugu-1056924237.html
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jorge jesus, fenerbahçe, istanbul, bavul
11 bavulla geldi: Jorge Jesus yeniden İstanbul'da
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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta 1 yıllık sözleşme imzaladığı Jorge Jesus, yeniden İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta 1 yıllık sözleşme imzalanan Portekizli teknik adam Jorge Jesus, yeniden İstanbul'da.
Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına başlayacak olan Jesus, ayrıca Fenerbahçeli yöneticilerle transferlerin son durumunu da konuşacak.
11 bavulla İstanbul'a gelen Jesus'u havalimanında 2 kulüp yöneticisi karşıladı.
Portekizli teknik adam, yeni sezon öncesinde takımını 13 Haziran'da toplayacak.