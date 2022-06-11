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ABD ordusunda ilk maymun çiçeği vakası
ABD ordusunda ilk maymun çiçeği vakası
ABD ordusunda ilk maymun çiçeği vakası, Almanya'daki üste görevli bir Amerikan askerinde tespit edildi. 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T04:54+0300
2022-06-11T04:54+0300
dünya
abd
ordu
asker
stuttgart
almanya
maymun çiçeği virüsü
vaka
vaka sayısı
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ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) Komutanlığı, Almanya'nın Stuttgart kentindeki üste konuşlu bir Amerikan askerinde maymun çiçeği tespit edildiğini bildirdi.EUCOM Sözcüsü Albay Bill Speaks, yazılı açıklamasında, "Stuttgart askeri üssünde görevli bir askerin yakın zamanda maymun çiçeği testinin pozitif çıktığını doğruluyoruz. Asker, Stuttgart Kara Kuvvetleri Sağlık kliniğinde görüldü, tedavi edildi ve şu anda üsteki karargahlarında tecrit altında iyileşiyor" ifadelerini kullandı.Speaks, oradaki askerlere yönelik riskin çok düşük olduğuna dikkati çekerken, önlem olarak hastayla etkileşime giren klinik personeli için temaslı takibi yapıldığını kaydetti.ABD ordusunun, ev sahibi ülkenin yasa ve düzenlemelerine uyduğunu belirten Speaks, "Stuttgart'taki vaka, genellikle hafif olan ve insandan insana bulaşma sınırlı olan Batı Afrika varyantıdır" bilgisini paylaştı.Stuttgart'taki vaka, 'ABD ordusundaki ilk maymun çiçeği vakası' olarak kayıtlara geçti.
https://tr.sputniknews.com/20220610/brezilyada-ilk-maymun-cicegi-vakasi-1057220890.html
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abd, ordu, asker, stuttgart, almanya, maymun çiçeği virüsü, vaka, vaka sayısı

ABD ordusunda ilk maymun çiçeği vakası

04:54 11.06.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girABD askeri / NATO
ABD askeri / NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
© Sputnik
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ABD ordusunda ilk maymun çiçeği vakası, Almanya'daki üste görevli bir Amerikan askerinde tespit edildi.
ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) Komutanlığı, Almanya'nın Stuttgart kentindeki üste konuşlu bir Amerikan askerinde maymun çiçeği tespit edildiğini bildirdi.

EUCOM Sözcüsü Albay Bill Speaks, yazılı açıklamasında, "Stuttgart askeri üssünde görevli bir askerin yakın zamanda maymun çiçeği testinin pozitif çıktığını doğruluyoruz. Asker, Stuttgart Kara Kuvvetleri Sağlık kliniğinde görüldü, tedavi edildi ve şu anda üsteki karargahlarında tecrit altında iyileşiyor" ifadelerini kullandı.

Speaks, oradaki askerlere yönelik riskin çok düşük olduğuna dikkati çekerken, önlem olarak hastayla etkileşime giren klinik personeli için temaslı takibi yapıldığını kaydetti.

ABD ordusunun, ev sahibi ülkenin yasa ve düzenlemelerine uyduğunu belirten Speaks, "Stuttgart'taki vaka, genellikle hafif olan ve insandan insana bulaşma sınırlı olan Batı Afrika varyantıdır" bilgisini paylaştı.

Stuttgart'taki vaka, 'ABD ordusundaki ilk maymun çiçeği vakası' olarak kayıtlara geçti.
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