Akşener: Sayın Erdoğan, ana muhalefet partisinin genel başkanı olacak
22:16 11.06.2022 (güncellendi: 22:29 11.06.2022)
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Akşener
© AA
İYİ Parti lideri Akşener, seçimlerde Erdoğan'ın ana muhalefet partisi genel başkanı olacağını söyleyerek, "Erdoğan'ın hiç alışık olmadığı durumda, parlamenter sistemin ne kadar güzel iyi bir iş olduğunu söyleyeceğine her türlü iddiaya varım. Sayın Erdoğan'ın ana muhalefet lideri olarak bunu teklif edeceği iddiasına varım her türlü" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk TV'de Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtlıyor.
Sakarya'da bir esnafın kendisine "Başkanım ben ülkeyi satıyorum" dediğini aktaran Akşener, "Şaşırdım. İnsanlar vatandaşlık alabilmek için Kocaeli'den, Sakarya'dan ev aldıklarını söyledi. Biz pandemiyi beraber yaşadık. Sabrettiler, şükrettiler. Onların dilini grup konuşmamızda ilettim. Alın kullanın diye. Bizim sistemimiz şudur; seçmen karar verir. Bir veya birkaç partiye sen iktidar olacaksın, muhalefete de sen denetleyeceksin, der... Seçmen dövüş kavga istemezdi. 28 Şubat geçmişti. Kutuplaştırmanın üzerinden bir sürü kavga oldu. 2002'de AK Parti'ye yönelik tavır ve davranış neyse şu anda bana ve partime aynısı. AK Partili milletvekili, bakanlar, siyasiler, il, ilçe başkanlarının ortada olamadığı bir dönem. Kocaeli milletvekiliydim 2002'de. Seçimlerde dağ köylerinde eşim ve arkadaşlar geziyor. Orman köyünde kahvede pantolonu iple bağlı vatandaş eşime şunu diyor, "Oğlum senin karını biliyor! Ama çok acı çektik, bu defa Tayyip" dedi.
'Biz genel başkanlar Cumhurbaşkanlığı adaylığını konuşmama kararını aldık'
"Sayın Erdoğan'a öncelikle aday olduğu için 'hayırlısı olsun' diyorum. Kulis bilgisi vardı, 'aday olmayacağı' yönünde. Sayın Bahçeli'nin dışında kimse telaffuz etmemişti. Hayırlı olsun, başarılar dilerim" diyen Akşener, şöyle konuştu:
"Ama 6'lı masadan bakıldığında, biz genel başkanlar Cumhurbaşkanlığı adaylığını konuşmama kararını aldık. Bunu da diğer arkadaşlarımız hep söyledi. Şöyle bir durum var, biz Cumhurbaşkanı adaylığının ötesinde bu ucube sistemin ortadan kalkması, halkoyuyla, demokrasiyle, insanların tercihiyle değişmesi. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesinin iddiasının sahibiyiz. Bu iddiada birleştik. Asıl olması gereken konunun tartışılmadığı, gözden kaçırıldığı, perdelendiği tartışma biçimi. Biz bunu reddediyoruz. Sayın Erdoğan'a bir tavsiyem, çağrım var; alsın seçim kararını. Diyelim ki yarın aldı, üç ay sonra seçim var. Biz de Pazartesi adayımızı açıklayalım. 2023 Haziran'ında dediğine göre o zaman biraz bekleyecek ve meraklanacak. Bu sistemi tartışmadıkça. O yün yumağının üstüne düşmeyeceğiz, kapılmayacağız biz. Adaylarını açıklamadı demek hep yün yumağı. Kedilerin önüne atarlar ya.
"Ama 6'lı masadan bakıldığında, biz genel başkanlar Cumhurbaşkanlığı adaylığını konuşmama kararını aldık. Bunu da diğer arkadaşlarımız hep söyledi. Şöyle bir durum var, biz Cumhurbaşkanı adaylığının ötesinde bu ucube sistemin ortadan kalkması, halkoyuyla, demokrasiyle, insanların tercihiyle değişmesi. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesinin iddiasının sahibiyiz. Bu iddiada birleştik. Asıl olması gereken konunun tartışılmadığı, gözden kaçırıldığı, perdelendiği tartışma biçimi. Biz bunu reddediyoruz. Sayın Erdoğan'a bir tavsiyem, çağrım var; alsın seçim kararını. Diyelim ki yarın aldı, üç ay sonra seçim var. Biz de Pazartesi adayımızı açıklayalım. 2023 Haziran'ında dediğine göre o zaman biraz bekleyecek ve meraklanacak. Bu sistemi tartışmadıkça. O yün yumağının üstüne düşmeyeceğiz, kapılmayacağız biz. Adaylarını açıklamadı demek hep yün yumağı. Kedilerin önüne atarlar ya.
Bizim samimi bir biçimde, tekrar söylüyorum, 6 genel başkanın içinde ben Cumhurbaşkanı adayı olmayacağımı Eylül ayında söyledim. Burada hiçbir değişiklik yok. Biz seçimde birinci parti olacağız. Parlamenter sistem konusu çok önemli. Bu ucube sistemin değişmesi behemahal oylarla, demokrasiyle, sandıkta, hür irade tercihiyle değişmesi şart. Aksi takdirde bizim partili Cumhurbaşkanı sistemi ne ABD ne Finlandiya ne de Fransa ile alakası yok. Burada özne sayın Erdoğan değil. Bir Bakanlığın bölge müdürlerinden tutun il müdürlerine kadar tayin sistemi içinde söz sahibi. Bu ülkenin bütün kurumları gitti. Müsteşarlık makamı bu ülkenin hafızasıydı, gitti. Bakanlar gelir Meclis'te hesap verirdi. Biraz evvel gelirken gördüm, Sabri Uzun'un rütbeleri geri alınmış. Emekli bir polis müdürü bir mesaj yazmış. Bu mesajı beğenmeyebilirsin. Canan Kaftancıoğlu ile ilgili. Bu tweete gıcık olursunuz, uyuz olursunuz, anlarım. Mahkemeye de verebilirsiniz, bunları anlarım. Yazılan doğruysa kararname ile rütbeler, polis müdürü olduğu için aldığı emekli maaşının polis müdürlüğü kısmı gitti, silah verirlerdi, o gitti, emekli müdürlük gitti. Biz eğer Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine odaklanırsak, bu sistemin ne büyük zarar verdiğini gözden kaçırırız.
'13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'ndan çıkacak'
Gelecek seçimde birinci parti olacaklarını söyleyen Akşener, şu ifadeleri kullandı:
"Biz birinci parti olacağız. 6'lı masa iktidar olacak. 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'ndan çıkacak. Sayın Erdoğan ana muhalefet partisi genel başkanı olacak. Şu bizim 4.5-5 yılda çektiğimizi, hele bu 2018'den beri yaşadıklarımız noktada sayın Erdoğan'ın hiç alışık olmadığı durumda, parlamenter sistemin ne kadar güzel iyi bir iş olduğunu söyleyeceğine her türlü iddiaya varım. Sayın Erdoğan'ın ana muhalefet lideri olarak bunu teklif edeceği iddiasına varım her türlü. "