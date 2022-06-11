Akşener: Sayın Erdoğan, ana muhalefet partisinin genel başkanı olacak

"Sayın Erdoğan'a öncelikle aday olduğu için 'hayırlısı olsun' diyorum. Kulis bilgisi vardı, 'aday olmayacağı' yönünde. Sayın Bahçeli'nin dışında kimse telaffuz etmemişti. Hayırlı olsun, başarılar dilerim" diyen Akşener, şöyle konuştu:"Ama 6'lı masadan bakıldığında, biz genel başkanlar Cumhurbaşkanlığı adaylığını konuşmama kararını aldık. Bunu da diğer arkadaşlarımız hep söyledi. Şöyle bir durum var, biz Cumhurbaşkanı adaylığının ötesinde bu ucube sistemin ortadan kalkması, halkoyuyla, demokrasiyle, insanların tercihiyle değişmesi. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesinin iddiasının sahibiyiz. Bu iddiada birleştik. Asıl olması gereken konunun tartışılmadığı, gözden kaçırıldığı, perdelendiği tartışma biçimi. Biz bunu reddediyoruz. Sayın Erdoğan'a bir tavsiyem, çağrım var; alsın seçim kararını. Diyelim ki yarın aldı, üç ay sonra seçim var. Biz de Pazartesi adayımızı açıklayalım. 2023 Haziran'ında dediğine göre o zaman biraz bekleyecek ve meraklanacak. Bu sistemi tartışmadıkça. O yün yumağının üstüne düşmeyeceğiz, kapılmayacağız biz. Adaylarını açıklamadı demek hep yün yumağı. Kedilerin önüne atarlar ya.