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Ankara Valiliği'nden kuvvetli sağanak uyarısı
Ankara Valiliği'nden kuvvetli sağanak uyarısı
Ankara Valiliği, bu gece yarısından sonra etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel... 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T22:22+0300
2022-06-11T22:23+0300
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sel
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Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, başkentte bir süredir devam eden kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşlara tedbirli ve dikkatli olmalarına yönelik düzenli uyarıların yapıldığı anımsatıldı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://tr.sputniknews.com/20220611/ankarada-firtina-catilari-ucurdu-1057279972.html
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ankara, sel, sağanak yağış

Ankara Valiliği'nden kuvvetli sağanak uyarısı

22:22 11.06.2022 (güncellendi: 22:23 11.06.2022)
© AAAnkara'da yağmur, yağmur, sağanak
Ankara'da yağmur, yağmur, sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
© AA
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Ankara Valiliği, bu gece yarısından sonra etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, başkentte bir süredir devam eden kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşlara tedbirli ve dikkatli olmalarına yönelik düzenli uyarıların yapıldığı anımsatıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bugün meydana gelen kuvvetli yağışların, bu gece yarısından sonra da ilimiz genelinde etkili olacağı yönündeki son meteorolojik değerlendirmeler nedeniyle bir kez daha vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılmaları ihtiyacı doğmuştur."
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