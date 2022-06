https://tr.sputniknews.com/20220611/ankarada-firtina-catilari-ucurdu-1057279972.html

Ankara'da şiddetli yağmur: Yollar göle döndü, evleri su bastı, çatılar uçtu

Ankara'da şiddetli yağmur: Yollar göle döndü, evleri su bastı, çatılar uçtu

Ankara’da etkisini artıran fırtına çatıların uçmasına sebep oldu. Kentin birçok noktasında çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, caddeler sular altında kaldı. 11.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-11T17:34+0300

2022-06-11T17:34+0300

2022-06-11T17:52+0300

türkiye

ankara

fırtına

çatı

yağmur

sel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0b/1057279490_0:83:2000:1208_1920x0_80_0_0_7c1cd08249b96dd76399a4e9d22c3afc.jpg

Ankara’da öğlen saatlerinde başlayan yağış önce sağanağa ardından da fırtınaya neden oldu. Metrekareye düşen 20 kilogram yağış, hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşların da zor anlar yaşamasına neden oldu. Ankara’da öğlen saatlerinde etkisini artıran yağış beraberinde de sağanak ve fırtınayı getirdi. Şehrin bir çok noktasında çatılar uçtu. Fırtınanın etkisiyle yerinden sökülen bir çatı ise yola düştü. Ağaçların devrilmesine neden olduÖte yandan, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Cinnah Caddesi’nde yaşanan olayda park halindeki bir aracın üzerine devrilen ağaç araçta büyük maddi hasara neden oldu.Elmadağ’da sağanak yağış sele sebep olduElmadağ ilçesinde bağlı Taburlar köyünde yağan yağmur sonrası köy yolunda sel meydana geldi. Selde can kaybı yaşanmazken köy halkı büyük panik yaşadı. Aşırı yağışın meydana getirdiği sel sebebiyle oluşan akıntı önüne kattığı her şeyi sürükledi.Şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı Olay yerine gelen ekipler ağacı keserek ezilen aracı kurtardı. Olayda can kaybı yaşanmadı. Şiddetli yağış, özellikle Çankaya, Mamak, Altındağ ve Keçiören ilçelerinde etkili oldu. Birçok noktada su birikintileri oluştu, Çankaya Dikmen bölgesinde bazı yollar kısa sürede göle döndü. Yağış şehir içi ulaşımı da aksattı. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, bazıları yollarda kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ankara'da etkili olan şiddetli yağmur ve rüzgara ilişkin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara’da yağışlı hava etkili oluyor. Şu ana kadar metrekareye 20 kilogram yağış düştü, önemli bir ihbar ulaşmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.Mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldıÇataklı, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Ankara'da şiddetli yağmur ve rüzgâr nedeniyle saat 16.00 itibarıyla ağaç devrilmesi, çatı uçması, toprak kayması, su baskını, mazgal tıkanması gibi 112 üzerinden itfaiyeye 1378, AFAD'a 159 ihbar ulaştığını açıkladı. Çataklı, "Mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı. 1 sele kapılma ihbarı bulunmakta olup, AFAD ve JAK ekipleri yönlendirildi" dedi.

türkiye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ankara, fırtına, çatı, yağmur, sel