Ankara'da şiddetli yağmur: Yollar göle döndü, evleri su bastı, çatılar uçtu
17:34 11.06.2022 (güncellendi: 17:52 11.06.2022)
© İHA / AHMET FURKAN GÜLAP - İBRAHİM ÇAKMAKAnkara'da fırtına çatıları uçurdu
© İHA / AHMET FURKAN GÜLAP - İBRAHİM ÇAKMAK
Ankara’da etkisini artıran fırtına çatıların uçmasına sebep oldu. Kentin birçok noktasında çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, caddeler sular altında kaldı.
Ankara’da öğlen saatlerinde başlayan yağış önce sağanağa ardından da fırtınaya neden oldu. Metrekareye düşen 20 kilogram yağış, hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşların da zor anlar yaşamasına neden oldu.
Ankara’da öğlen saatlerinde etkisini artıran yağış beraberinde de sağanak ve fırtınayı getirdi.
Şehrin bir çok noktasında çatılar uçtu. Fırtınanın etkisiyle yerinden sökülen bir çatı ise yola düştü.
© İHA / İHA-AW643011Ankara'da fırtına çatıları uçurdu
Ankara'da fırtına çatıları uçurdu
© İHA / İHA-AW643011
Ağaçların devrilmesine neden oldu
Öte yandan, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Cinnah Caddesi’nde yaşanan olayda park halindeki bir aracın üzerine devrilen ağaç araçta büyük maddi hasara neden oldu.
© İHA / AHMET FURKAN GÜLAP - İBRAHİM ÇAKMAKBazı bölgelerde etkili olan fırtınadan dolayı araçların üzerine ağaç devrilirken olayda sadece maddi hasar meydana geldi.
Bazı bölgelerde etkili olan fırtınadan dolayı araçların üzerine ağaç devrilirken olayda sadece maddi hasar meydana geldi.
© İHA / AHMET FURKAN GÜLAP - İBRAHİM ÇAKMAK
Elmadağ’da sağanak yağış sele sebep oldu
Elmadağ ilçesinde bağlı Taburlar köyünde yağan yağmur sonrası köy yolunda sel meydana geldi.
Selde can kaybı yaşanmazken köy halkı büyük panik yaşadı. Aşırı yağışın meydana getirdiği sel sebebiyle oluşan akıntı önüne kattığı her şeyi sürükledi.
Şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı
Olay yerine gelen ekipler ağacı keserek ezilen aracı kurtardı. Olayda can kaybı yaşanmadı.
Şiddetli yağış, özellikle Çankaya, Mamak, Altındağ ve Keçiören ilçelerinde etkili oldu. Birçok noktada su birikintileri oluştu, Çankaya Dikmen bölgesinde bazı yollar kısa sürede göle döndü. Yağış şehir içi ulaşımı da aksattı. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, bazıları yollarda kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ankara'da etkili olan şiddetli yağmur ve rüzgara ilişkin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara’da yağışlı hava etkili oluyor. Şu ana kadar metrekareye 20 kilogram yağış düştü, önemli bir ihbar ulaşmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.
Ankara’da yağışlı hava etkili oluyor.— İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) June 11, 2022
Şuana kadar m2’ye 20 kg yağış düştü, önemli bir ihbar ulaşmadı.@AFADBaskanlik’ta gelişmeleri takip ediyoruz.
Mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı
Çataklı, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Ankara'da şiddetli yağmur ve rüzgâr nedeniyle saat 16.00 itibarıyla ağaç devrilmesi, çatı uçması, toprak kayması, su baskını, mazgal tıkanması gibi 112 üzerinden itfaiyeye 1378, AFAD'a 159 ihbar ulaştığını açıkladı. Çataklı, "Mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı. 1 sele kapılma ihbarı bulunmakta olup, AFAD ve JAK ekipleri yönlendirildi" dedi.
Saat 16:00 itibariyle ağaç devrilmesi, çatı uçması, toprak kayması, su baskını, mazgal tıkanması vb 112 üzerinden itfaiyeye 1378, Afad’a 159 ihbar ulaştı. Mahsur kalan üç çocuk kurtarıldı.— İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) June 11, 2022
Bir sele kapılma ihbarı bulunmakta olup AFAD ve JAK ekipleri yönlendirildi.