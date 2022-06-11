https://tr.sputniknews.com/20220611/ankarada-gole-donen-caddede-balik-tutmaya-calisti-1057291758.html
Ankara'da göle dönen caddede balık tutmaya çalıştı
Ankara'da göle dönen caddede balık tutmaya çalıştı
Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir vatandaş etkili olan sağanak yağış sebebiyle göle dönen caddede balık tutmaya çalıştı. Mizah dolu anlar kameralara yansıdı. 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T23:13+0300
2022-06-11T23:13+0300
2022-06-12T00:05+0300
yaşam
ankara
çankaya
sel
balık tutmak
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Ankara’da etkili olan sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü. Bir vatandaş Çankaya İlçesi Sıhhiye köprüsü altında su biriken yolda balık tutmaya çalıştı. O mizah dolu anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
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ankara, çankaya, sel, balık tutmak
Ankara'da göle dönen caddede balık tutmaya çalıştı
23:13 11.06.2022 (güncellendi: 00:05 12.06.2022) Abone ol
Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir vatandaş etkili olan sağanak yağış sebebiyle göle dönen caddede balık tutmaya çalıştı. Mizah dolu anlar kameralara yansıdı.
Ankara’da etkili olan sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü.
Bir vatandaş Çankaya İlçesi Sıhhiye köprüsü altında su biriken yolda balık tutmaya çalıştı.
O mizah dolu anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.