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Ankara'da göle dönen caddede balık tutmaya çalıştı
Ankara'da göle dönen caddede balık tutmaya çalıştı
Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir vatandaş etkili olan sağanak yağış sebebiyle göle dönen caddede balık tutmaya çalıştı. Mizah dolu anlar kameralara yansıdı. 11.06.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
ankara
çankaya
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Ankara’da etkili olan sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü. Bir vatandaş Çankaya İlçesi Sıhhiye köprüsü altında su biriken yolda balık tutmaya çalıştı. O mizah dolu anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
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ankara, çankaya, sel, balık tutmak

Ankara'da göle dönen caddede balık tutmaya çalıştı

23:13 11.06.2022 (güncellendi: 00:05 12.06.2022)
© İHAAnkara’nın Çankaya ilçesinde bir vatandaş etkili olan sağanak yağış sebebiyle göle dönen caddede balık tutmaya çalıştı. Mizah dolu anlar kameralara yansıdı.
Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir vatandaş etkili olan sağanak yağış sebebiyle göle dönen caddede balık tutmaya çalıştı. Mizah dolu anlar kameralara yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
© İHA
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Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir vatandaş etkili olan sağanak yağış sebebiyle göle dönen caddede balık tutmaya çalıştı. Mizah dolu anlar kameralara yansıdı.
Ankara’da etkili olan sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü.
Bir vatandaş Çankaya İlçesi Sıhhiye köprüsü altında su biriken yolda balık tutmaya çalıştı.
O mizah dolu anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
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