https://tr.sputniknews.com/20220611/ankarada-kuryenin-sele-kapilma-ani-goruntulendi-1057291437.html

Ankara’da kuryenin sele kapılma anı görüntülendi

Ankara’da kuryenin sele kapılma anı görüntülendi

Ankara'da yoğun sağanak nedeniyle oluşan selde bir Mamak'taki bir motokuryenin sulara kapıldığı an çevredekiler tarafından görüntülendi. 11.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-11T23:01+0300

2022-06-11T23:01+0300

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türkiye

motorsiklet

kurye

moto kurye

ankara

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Ankara’nın, Mamak ilçesinde bulunan Akşemsettin semti Misket Mahallesi 623. Sokak'ta yaşanan sele kapılan motosiklet sürücüsü zor anlar yaşadı. Motosiklet sürücüsü, sağanak yağışın ardından oluşan sele kapılarak sürüklendi. Sürücünün sele kapılma anı vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

https://tr.sputniknews.com/20220611/ankarada-firtina-catilari-ucurdu-1057279972.html

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motorsiklet, kurye, moto kurye, ankara