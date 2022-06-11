https://tr.sputniknews.com/20220611/ankarada-kuryenin-sele-kapilma-ani-goruntulendi-1057291437.html
Ankara’da kuryenin sele kapılma anı görüntülendi
Ankara’da kuryenin sele kapılma anı görüntülendi
Ankara'da yoğun sağanak nedeniyle oluşan selde bir Mamak'taki bir motokuryenin sulara kapıldığı an çevredekiler tarafından görüntülendi. 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T23:01+0300
2022-06-11T23:01+0300
2022-06-11T23:05+0300
türkiye
motorsiklet
kurye
moto kurye
ankara
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Ankara’nın, Mamak ilçesinde bulunan Akşemsettin semti Misket Mahallesi 623. Sokak'ta yaşanan sele kapılan motosiklet sürücüsü zor anlar yaşadı. Motosiklet sürücüsü, sağanak yağışın ardından oluşan sele kapılarak sürüklendi. Sürücünün sele kapılma anı vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
https://tr.sputniknews.com/20220611/ankarada-firtina-catilari-ucurdu-1057279972.html
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motorsiklet, kurye, moto kurye, ankara
Ankara’da kuryenin sele kapılma anı görüntülendi
23:01 11.06.2022 (güncellendi: 23:05 11.06.2022) Abone ol
Ankara'da yoğun sağanak nedeniyle oluşan selde bir Mamak'taki bir motokuryenin sulara kapıldığı an çevredekiler tarafından görüntülendi.
Ankara’nın, Mamak ilçesinde bulunan Akşemsettin semti Misket Mahallesi 623. Sokak'ta yaşanan sele kapılan motosiklet sürücüsü zor anlar yaşadı.
Motosiklet sürücüsü, sağanak yağışın ardından oluşan sele kapılarak sürüklendi.
Sürücünün sele kapılma anı vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.