https://tr.sputniknews.com/20220611/ankarada-zincirleme-trafik-kazasi-15-arac-birbirine-girdi-1057278436.html

Ankara'da zincirleme trafik kazası: 15 araç birbirine girdi

Ankara'da zincirleme trafik kazası: 15 araç birbirine girdi

Ankara'da sağanak yağış nedeni ile 15 araç zincirleme trafik kazası yaptı. 11.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-11T16:09+0300

2022-06-11T16:09+0300

2022-06-11T16:09+0300

türkiye

ankara

türkiye

zincirleme kaza

trafik kazası

ölü

yaralı

sağanak yağış

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Ankara'da öğle sonrası etkili olan sağanak, trafiği de etkiledi. Etimesgut ilçesi Devlet Mahallesi alt geçidinde 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmadı.

https://tr.sputniknews.com/20220610/ankara-icin-kuvvetli-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1057257409.html

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ankara, türkiye, zincirleme kaza, trafik kazası, ölü, yaralı, sağanak yağış