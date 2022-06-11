https://tr.sputniknews.com/20220611/ankarada-zincirleme-trafik-kazasi-15-arac-birbirine-girdi-1057278436.html
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 15 araç birbirine girdi
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 15 araç birbirine girdi
Ankara'da sağanak yağış nedeni ile 15 araç zincirleme trafik kazası yaptı. 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T16:09+0300
2022-06-11T16:09+0300
2022-06-11T16:09+0300
türkiye
ankara
türkiye
zincirleme kaza
trafik kazası
ölü
yaralı
sağanak yağış
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Ankara'da öğle sonrası etkili olan sağanak, trafiği de etkiledi. Etimesgut ilçesi Devlet Mahallesi alt geçidinde 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmadı.
https://tr.sputniknews.com/20220610/ankara-icin-kuvvetli-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1057257409.html
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ankara, türkiye, zincirleme kaza, trafik kazası, ölü, yaralı, sağanak yağış
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 15 araç birbirine girdi
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Ankara'da sağanak yağış nedeni ile 15 araç zincirleme trafik kazası yaptı.
Ankara'da öğle sonrası etkili olan sağanak, trafiği de etkiledi. Etimesgut ilçesi Devlet Mahallesi alt geçidinde 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmadı.