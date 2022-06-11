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Ankara'da zincirleme trafik kazası: 15 araç birbirine girdi
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 15 araç birbirine girdi
Ankara'da sağanak yağış nedeni ile 15 araç zincirleme trafik kazası yaptı. 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T16:09+0300
2022-06-11T16:09+0300
türkiye
ankara
türkiye
zincirleme kaza
trafik kazası
ölü
yaralı
sağanak yağış
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Ankara'da öğle sonrası etkili olan sağanak, trafiği de etkiledi. Etimesgut ilçesi Devlet Mahallesi alt geçidinde 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmadı.
https://tr.sputniknews.com/20220610/ankara-icin-kuvvetli-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1057257409.html
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ankara, türkiye, zincirleme kaza, trafik kazası, ölü, yaralı, sağanak yağış

Ankara'da zincirleme trafik kazası: 15 araç birbirine girdi

16:09 11.06.2022
© AAAnkara'da zincirleme trafik kazası: 15 araç birbirine girdi
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 15 araç birbirine girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
© AA
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Ankara'da sağanak yağış nedeni ile 15 araç zincirleme trafik kazası yaptı.
Ankara'da öğle sonrası etkili olan sağanak, trafiği de etkiledi. Etimesgut ilçesi Devlet Mahallesi alt geçidinde 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmadı.
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