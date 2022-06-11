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Ankara'ya 'beach clup' açıldı: 'Şehrin en büyük ihtiyacının deniz olduğunu düşünüyoruz'
Ankara'ya 'beach clup' açıldı: 'Şehrin en büyük ihtiyacının deniz olduğunu düşünüyoruz'
Denizi olmayan Ankara'da plaj ortamı, Eymir Gölü’nde oluşturuldu. Beyaz kumda ziyaretçilerin kendilerini tatil bölgesinde hissetmesi amaçlanan yapay plajda... 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T12:36+0300
2022-06-11T12:37+0300
yaşam
eymir gölü
ankara
tatil
sahil
dj
plaj
beach clup
şezlong
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Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Eymir Gölü’nde bulunan plaj kafe, denizi olmayan başkente tatil bölgesi havası katmak amaçlandı. Özellikle hafta sonu Ankaralıların uğrak noktası haline gelen 'Eymir Beach', zemininde bulunan çocuk oyun kumu ile kumsal havasını anımsatırken canlı DJ performansı ile haftanın 7 günü hizmet veriyor.'Ankara’nın en büyük ihtiyacının deniz olduğunu düşünüyoruz'Ankara’daki deniz eksikliğini açtığı işletme ile kapatmaya çalıştıklarını belirten Selami Arel, “Doğma büyüm Ankaralıyım. Ankara’nın en büyük ihtiyacının deniz olduğunu düşünüyoruz. Bu formatı birçok ülkede gördüm. Ankara’nın da denize ihtiyacı olduğu için biz de plajı getirdik. Herkesin dikkatini çekiyor. Yerdeki kum, çocuk oyun kumu. İnsanlar burada canlı performans dinleyip soğuk içeceklerini içebiliyorlar. Normal plajda yapması gereken her şeyi rahat bir şekilde yapabiliyorlar” ifadelerine yer verdi.İlerleyen süreçte diğer denizi olmayan şehirlerde de bu konsepte mekan açmayı düşündüklerini aktaran Arel, “Eymir Gölü’ne de yakınız. Buradaki amaç suyun varlığından ziyade plaj konseptini oturtmak. Plaja gidildiğinde hep suya girmiyorlar, serinleyip içeceklerini içip sohbet edebiliyor. Burada canlı DJ performansı ile müzik dinletisi sunuyoruz bu da çok sayıda insanın ilgisini çekiyor” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220610/ankara-icin-kuvvetli-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1057257409.html
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eymir gölü, ankara, tatil, sahil, dj, plaj, beach clup, şezlong

Ankara'ya 'beach clup' açıldı: 'Şehrin en büyük ihtiyacının deniz olduğunu düşünüyoruz'

12:36 11.06.2022 (güncellendi: 12:37 11.06.2022)
© İHAAnkara'da Eymir Beach Clup
Ankara'da Eymir Beach Clup - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
© İHA
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Denizi olmayan Ankara'da plaj ortamı, Eymir Gölü’nde oluşturuldu. Beyaz kumda ziyaretçilerin kendilerini tatil bölgesinde hissetmesi amaçlanan yapay plajda, canlı DJ performansı da sunuluyor.
Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Eymir Gölü’nde bulunan plaj kafe, denizi olmayan başkente tatil bölgesi havası katmak amaçlandı. Özellikle hafta sonu Ankaralıların uğrak noktası haline gelen 'Eymir Beach', zemininde bulunan çocuk oyun kumu ile kumsal havasını anımsatırken canlı DJ performansı ile haftanın 7 günü hizmet veriyor.

'Ankara’nın en büyük ihtiyacının deniz olduğunu düşünüyoruz'

Ankara’daki deniz eksikliğini açtığı işletme ile kapatmaya çalıştıklarını belirten Selami Arel, “Doğma büyüm Ankaralıyım. Ankara’nın en büyük ihtiyacının deniz olduğunu düşünüyoruz. Bu formatı birçok ülkede gördüm. Ankara’nın da denize ihtiyacı olduğu için biz de plajı getirdik. Herkesin dikkatini çekiyor. Yerdeki kum, çocuk oyun kumu. İnsanlar burada canlı performans dinleyip soğuk içeceklerini içebiliyorlar. Normal plajda yapması gereken her şeyi rahat bir şekilde yapabiliyorlar” ifadelerine yer verdi.
İlerleyen süreçte diğer denizi olmayan şehirlerde de bu konsepte mekan açmayı düşündüklerini aktaran Arel, “Eymir Gölü’ne de yakınız. Buradaki amaç suyun varlığından ziyade plaj konseptini oturtmak. Plaja gidildiğinde hep suya girmiyorlar, serinleyip içeceklerini içip sohbet edebiliyor. Burada canlı DJ performansı ile müzik dinletisi sunuyoruz bu da çok sayıda insanın ilgisini çekiyor” dedi.
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