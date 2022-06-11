https://tr.sputniknews.com/20220611/annesini-bogarak-olduren-kisi-tutuklandi-samsuna-gitmesine-izin-vermedi-diye-oldurmus-1057267295.html
Annesini boğarak öldüren kişi tutuklandı: Samsun'a gitmesine izin vermedi diye öldürmüş
Annesini boğarak öldüren kişi tutuklandı: Samsun'a gitmesine izin vermedi diye öldürmüş
Bursa dün korkunç bir cinayet yaşandı. 23 yaşındaki bir genç Samsun'a gitmesine izin vermeyen annesini iple boğarak öldürdü. Zanlı sevk edildiği adli... 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T08:08+0300
2022-06-11T08:08+0300
2022-06-11T08:08+0300
türkiye
cinayet
samsun
bursa
anne
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Dün yaşanan olay merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. 23 yaşındaki Halil İbrahim Y., Samsun'a gitmek için 45 yaşındaki annesi Yıldız Y.'den izin alamayınca kavga çıkardı. Anne ve oğlun ikamet ettiği apartman dairesinden gelen seslerini duyan komşuları durumu polise haber verdi.Polis eve girdiğinde cesedi bulduAdrese gelen polis ekipleri, talihsiz kadını dairenin girişinde hareketsiz bir halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen kadının boynunda ip bulunduğu tespit edildi. O esnada evde oturan oğlu Halil İbrahim Y. ekipler tarafından gözaltına alındı.Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve kendisini Samsun'a göndermediği için annesini öldürdüğünü itirafın eden zanlı, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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cinayet, samsun, bursa, anne
Annesini boğarak öldüren kişi tutuklandı: Samsun'a gitmesine izin vermedi diye öldürmüş
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Bursa dün korkunç bir cinayet yaşandı. 23 yaşındaki bir genç Samsun'a gitmesine izin vermeyen annesini iple boğarak öldürdü. Zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dün yaşanan olay merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. 23 yaşındaki Halil İbrahim Y., Samsun'a gitmek için 45 yaşındaki annesi Yıldız Y.'den izin alamayınca kavga çıkardı. Anne ve oğlun ikamet ettiği apartman dairesinden gelen seslerini duyan komşuları durumu polise haber verdi.
Polis eve girdiğinde cesedi buldu
Adrese gelen polis ekipleri, talihsiz kadını dairenin girişinde hareketsiz bir halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen kadının boynunda ip bulunduğu tespit edildi. O esnada evde oturan oğlu Halil İbrahim Y. ekipler tarafından gözaltına alındı.
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve kendisini Samsun'a göndermediği için annesini öldürdüğünü itirafın eden zanlı, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.