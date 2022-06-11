https://tr.sputniknews.com/20220611/antalyada-lunaparkta-salincak-platformdan-cikti-3-cocuk-yaralandi-1057276678.html
Lunaparktaki salıncak platformdan çıktı, 3 çocuk yaralandı
Lunaparktaki salıncak platformdan çıktı, 3 çocuk yaralandı
Antalya’da Atatürk Parkı’nda bulunan ve 'minimaks' olarak bilinen eğlence aletinin bağlantı yerinden koparak platformdan çıkması sonucu 3 çocuk yaralandı. 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T15:28+0300
2022-06-11T15:28+0300
2022-06-11T15:29+0300
türkiye
antalya
lunapark
kaza
kurtarma
yaralı
hastane
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Antalya'nın Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Parkı’ndaki küçük lunaparkta 'minimaks' denilen eğlence aleti, bağlantı yerinden koparak platformdan çıkıp ters döndü. Olayda minimaks içinde bulunan çocuklardan 2'si yaralandı. Çocuklardan biri bulunduğu yerden çıkartılıp hastaneye kaldırılırken, diğerinin ise platformun altından kurtarma çalışmaları devam ettiği, durumlarının ise ağır olmadığı bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220221/belcikada-lunaparktaki-hiz-trenine-binenler-saatlerce-mahsur-kaldi-1054081036.html
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antalya, lunapark, kaza, kurtarma, yaralı, hastane
Lunaparktaki salıncak platformdan çıktı, 3 çocuk yaralandı
15:28 11.06.2022 (güncellendi: 15:29 11.06.2022) Abone ol
Antalya’da Atatürk Parkı’nda bulunan ve 'minimaks' olarak bilinen eğlence aletinin bağlantı yerinden koparak platformdan çıkması sonucu 3 çocuk yaralandı.
Antalya'nın Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Parkı’ndaki küçük lunaparkta 'minimaks' denilen eğlence aleti, bağlantı yerinden koparak platformdan çıkıp ters döndü. Olayda minimaks içinde bulunan çocuklardan 2'si yaralandı. Çocuklardan biri bulunduğu yerden çıkartılıp hastaneye kaldırılırken, diğerinin ise platformun altından kurtarma çalışmaları devam ettiği, durumlarının ise ağır olmadığı bildirildi.