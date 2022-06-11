https://tr.sputniknews.com/20220611/antalyada-lunaparkta-salincak-platformdan-cikti-3-cocuk-yaralandi-1057276678.html

Lunaparktaki salıncak platformdan çıktı, 3 çocuk yaralandı

Lunaparktaki salıncak platformdan çıktı, 3 çocuk yaralandı

Antalya’da Atatürk Parkı’nda bulunan ve 'minimaks' olarak bilinen eğlence aletinin bağlantı yerinden koparak platformdan çıkması sonucu 3 çocuk yaralandı. 11.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-11T15:28+0300

2022-06-11T15:28+0300

2022-06-11T15:29+0300

türkiye

antalya

lunapark

kaza

kurtarma

yaralı

hastane

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Antalya'nın Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Parkı’ndaki küçük lunaparkta 'minimaks' denilen eğlence aleti, bağlantı yerinden koparak platformdan çıkıp ters döndü. Olayda minimaks içinde bulunan çocuklardan 2'si yaralandı. Çocuklardan biri bulunduğu yerden çıkartılıp hastaneye kaldırılırken, diğerinin ise platformun altından kurtarma çalışmaları devam ettiği, durumlarının ise ağır olmadığı bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220221/belcikada-lunaparktaki-hiz-trenine-binenler-saatlerce-mahsur-kaldi-1054081036.html

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antalya, lunapark, kaza, kurtarma, yaralı, hastane