Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220611/ayni-aileden-3-kisiyi-olduren-zanli-uyarmamiza-ragmen-kopek-beslemeye-devam-ettiler-1057290890.html
Aynı aileden 3 kişiyi öldüren zanlı: Uyarmamıza rağmen köpek beslemeye devam ettiler
Aynı aileden 3 kişiyi öldüren zanlı: Uyarmamıza rağmen köpek beslemeye devam ettiler
İzmir'in Bayraklı ilçesinde sokak köpeklerini beslediği gerekçesiyle aynı aileden 3 kişiyi öldüren katil zanlısı tutuklandı. Zanlının olay esnasında şekerinin... 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T22:50+0300
2022-06-11T22:52+0300
köpek
türkiye
izmir
katil
katil zanlısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0b/1057290965_0:38:617:385_1920x0_80_0_0_660b19f5cc523e98c525a1661fceb723.jpg
Ali İhsan K. sokak köpeklerini beslediği gerekçesiyle Yahya Köşek ile tartıştı. Köşek’in sert cevap vermesi üzerine ikilinin arasında kavga çıktı. Bu kavganın ardından dün Ali İhsan K.’ye ait evin önünde tekrar karşılaşan ikili arasında bir tartışma daha yaşandı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, tabancasına davranan Ali İhsan K., Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve kızı Funda Güçlü'ye tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan 3 kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar, doktorların müdahalesine rağmen hayatlarını kaybetti. 3 kişinin cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, polis olayın ardından Ali İhsan K.’yi suç aleti tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre gözaltına alınan zanlı olay esnasında şekerinin yükseldiğini ve neler olduğunu hatırlayamadığını, daha sonra ise, "Köpekler konusunda daha önce de uyardık. Bizim ufak torunlarımız var köpekler ona saldıracaktı. Uyarmamıza rağmen beslemeye devam ettiler. Bu yüzden çıkan tartışmanın ardından öldürdüm" dediği ileri sürüldü. Katil zanlısı Ali İhsan K., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0b/1057290965_27:0:591:423_1920x0_80_0_0_9706242b871dc26e9dd1eb430713ffab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
köpek, izmir, katil, katil zanlısı

Aynı aileden 3 kişiyi öldüren zanlı: Uyarmamıza rağmen köpek beslemeye devam ettiler

22:50 11.06.2022 (güncellendi: 22:52 11.06.2022)
© İHAAynı aileden 3 kişiyi öldüren zanlı: Uyarmamıza rağmen köpek beslemeye devam ettiler
Aynı aileden 3 kişiyi öldüren zanlı: Uyarmamıza rağmen köpek beslemeye devam ettiler - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
© İHA
Abone olTelegram
İzmir'in Bayraklı ilçesinde sokak köpeklerini beslediği gerekçesiyle aynı aileden 3 kişiyi öldüren katil zanlısı tutuklandı. Zanlının olay esnasında şekerinin yükseldiğini ve ne olduğunu hatırlayamadığını, daha sonra ise, "Uyarmamıza rağmen sokak köpeklerini beslemeye devam ediyorlardı. Köpekler torunlarımıza saldıracaktı" dediği ileri sürüldü.
Ali İhsan K. sokak köpeklerini beslediği gerekçesiyle Yahya Köşek ile tartıştı. Köşek’in sert cevap vermesi üzerine ikilinin arasında kavga çıktı.
Bu kavganın ardından dün Ali İhsan K.’ye ait evin önünde tekrar karşılaşan ikili arasında bir tartışma daha yaşandı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, tabancasına davranan Ali İhsan K., Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve kızı Funda Güçlü'ye tabancayla ateş etti.
Ağır yaralanan 3 kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralılar, doktorların müdahalesine rağmen hayatlarını kaybetti. 3 kişinin cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, polis olayın ardından Ali İhsan K.’yi suç aleti tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre gözaltına alınan zanlı olay esnasında şekerinin yükseldiğini ve neler olduğunu hatırlayamadığını, daha sonra ise, "Köpekler konusunda daha önce de uyardık. Bizim ufak torunlarımız var köpekler ona saldıracaktı. Uyarmamıza rağmen beslemeye devam ettiler. Bu yüzden çıkan tartışmanın ardından öldürdüm" dediği ileri sürüldü.

Katil zanlısı Ali İhsan K., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала