https://tr.sputniknews.com/20220611/ayni-aileden-3-kisiyi-olduren-zanli-uyarmamiza-ragmen-kopek-beslemeye-devam-ettiler-1057290890.html

Aynı aileden 3 kişiyi öldüren zanlı: Uyarmamıza rağmen köpek beslemeye devam ettiler

Aynı aileden 3 kişiyi öldüren zanlı: Uyarmamıza rağmen köpek beslemeye devam ettiler

İzmir'in Bayraklı ilçesinde sokak köpeklerini beslediği gerekçesiyle aynı aileden 3 kişiyi öldüren katil zanlısı tutuklandı. Zanlının olay esnasında şekerinin... 11.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-11T22:50+0300

2022-06-11T22:50+0300

2022-06-11T22:52+0300

köpek

türkiye

izmir

katil

katil zanlısı

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Ali İhsan K. sokak köpeklerini beslediği gerekçesiyle Yahya Köşek ile tartıştı. Köşek’in sert cevap vermesi üzerine ikilinin arasında kavga çıktı. Bu kavganın ardından dün Ali İhsan K.’ye ait evin önünde tekrar karşılaşan ikili arasında bir tartışma daha yaşandı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, tabancasına davranan Ali İhsan K., Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve kızı Funda Güçlü'ye tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan 3 kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar, doktorların müdahalesine rağmen hayatlarını kaybetti. 3 kişinin cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, polis olayın ardından Ali İhsan K.’yi suç aleti tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre gözaltına alınan zanlı olay esnasında şekerinin yükseldiğini ve neler olduğunu hatırlayamadığını, daha sonra ise, "Köpekler konusunda daha önce de uyardık. Bizim ufak torunlarımız var köpekler ona saldıracaktı. Uyarmamıza rağmen beslemeye devam ettiler. Bu yüzden çıkan tartışmanın ardından öldürdüm" dediği ileri sürüldü. Katil zanlısı Ali İhsan K., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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köpek, izmir, katil, katil zanlısı