https://tr.sputniknews.com/20220611/bakan-nebati-2023te-kimi-yenecegiz-onu-merak-ediyorum-1057284189.html

Bakan Nebati: 2023’te kimi yeneceğiz onu merak ediyorum

Bakan Nebati: 2023’te kimi yeneceğiz onu merak ediyorum

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023 seçimlerinde kendi adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek, “Bizim adayımız belli de kiminle... 11.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-11T19:42+0300

2022-06-11T19:42+0300

2022-06-11T19:54+0300

nureddin nebati

politika

gaziantep

ak parti

2023

koronavirüs

enflasyon

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Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’e gelen Hazine ve Maliyet Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti.Ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti İl Başkanı Eyup Özkeçeci, milletvekilleri Ahmet Uzer, Müslüm Yüksel ve Ali Şahin Bakan Nebati'ye eşlik etti. İl Başkanlığında parti yöneticileri ile gençlik ve kadın kollarıyla bir araya gelen Bakan Nebati, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, “Şimdi de teşkilatımızla bir araya geldik. Gaziantep 10 milyar doları aşan ihracatı ve dış ticarette fazla veren bir şehir. Bu şehir kazanıyor ve kazandıkça dağıtıyor. Herkes büyük bir gayretle elinden geleni yapıyor. Biz insanız. Zorluklar bize. Zorluklarla baş edebilmek herkesin harcı değil. 20 yıldır bu coğrafyada birçok sıkıntı yaşandı. Ama her zaman Cumhurbaşkanımız önde yürüyerek zorlukların üstesinden geldik. Cumhurbaşkanımız öncülüğünde zorlukların üstesinden geldik. Bu adımlarda da karamsarlar bir şey söyledi. 2008’deki kriz neler yazıldı ama teğet geldi geçti. 2015 15 Temmuz’da darbe yapmaya çalışanlara karşı teşkilatlarımızla milletimizle üstesinden geldik. 17-25 Aralık ve Gezi olaylarını geçtik” ifadelerini kullandı. '2023’te kimi yeneceğimizi merak ediyorum' 2020’de koronavirüs salgını başladığında da karamsarların piyasaya çıktığını söyleyen Bakan Nebati, şunları ifade etti:Dünya genelinde sıkıntı olduğunu, 2 yıl bunu hissettirmediklerini, petrol fiyatlarının 120 dolara çıktığını anlatan Bakan Nebati, şunları kaydetti:

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nureddin nebati, gaziantep, ak parti, 2023, koronavirüs, enflasyon