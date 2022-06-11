https://tr.sputniknews.com/20220611/bakan-nebati-turkiye-kamu-borc-stoku-bakimindan-bircok-ulkeden-pozitif-ayrismayi-surduruyor-1057292600.html

Bakan Nebati: Türkiye kamu borç stoku bakımından birçok ülkeden pozitif ayrışmayı sürdürüyor

Bakan Nebati: Türkiye kamu borç stoku bakımından birçok ülkeden pozitif ayrışmayı sürdürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Güçlü kamu mali dengelerimiz ve sağladığımız mali disiplin, bizim için öncelikli ve tavizsiz bir alan olmaya devam ediyor... 11.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-11T23:45+0300

2022-06-11T23:45+0300

2022-06-12T00:04+0300

türkiye

nureddin nebati

arap

gaziantep

2. türk-arap iş zirvesi

müsiad

müstakil sanayici ve işadamları derneği (müsiad)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0b/1057292043_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_7c3010445b3c55c2b442e101fb12f831.jpg

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gaziantep'te düzenlenen "2. Türk-Arap İş Zirvesi"ndeki konuşmasında, dünyanın en rekabetçi şehirlerinden biri olan Gaziantep’te MÜSİAD öncülüğünde, dost ve kardeş Arap dünyasının seçkin iş insanlarını buluşturan bu zirve vesilesiyle, uzun yıllardır devam eden güçlü işbirliğinin daha da derinleşmesini temenni etti.'Türkiye, 2020 yılını pozitif büyümeyle kapatan iki ülkeden biri oldu'Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusu, güçlü sanayi altyapısı ve girişimci iş dünyasıyla gelişme ve kalkınma açısından önemli avantajlara sahip bir ülke olduğunu aktaran Nebati, "Ülkemiz, bu avantajları sayesinde uzun yıllardır güçlü büyüme performansı gösterdi ve krizlerden en hızlı toparlanan ülkelerin başında yer aldı. Küresel ekonomiyi sert bir şekilde vuran salgın döneminde de bu gelenek değişmedi. Türkiye, 2020 yılını pozitif büyümeyle kapatan iki ülkeden biri oldu. Ekonomimiz 2021 yılında da yüzde 11 oranında büyüyerek son on yılın en yüksek büyüme performansına ulaştı ve G20 ülkeleri içerisinde en hızlı büyüyen ekonomi oldu. Türkiye, 2022 yılının ilk çeyreğinde de güçlü ve dengeli büyüme görünümünü devam ettirerek yıllık yüzde 7.3 reel büyüme kaydetti. Toplam istihdam, 2022 Nisan ayı itibarıyla yıllık bazda 2 milyon kişiden fazla artarak 30,4 milyona ulaştı ve güçlü büyümeye eşlik etti" dedi.Türkiye'nin salgın öncesine göre işsizlik oranını en çok düşüren ülkelerin başında yer alırken yine salgın öncesine göre istihdamını en çok artıran ülke olduğuna işaret eden Nebati, şöyle konuştu:Bakan Nebati, Türk ekonomisinin son iki yılda gösterdiği büyük başarının tüm dünyanın dikkatini çektiğini belirerek, şöyle devam etti:'Türk Lirası cinsi tasarrufları artırmak adına kur koruma mevduatı açıkladıklarını hatırlatarak, bu ürünle Rusya'nın Ukrayna savaşına rağmen döviz kurunda önemli oranda istikrar sağlandıklarını' söyleyen Nebati, "Şimdi de Gelire Endeksli Senetlerin ihraç edileceğini açıkladık. GES'lere konu kamu iktisadi teşebbüslerinden bütçeye aktarılan hasılat performansı beklenenin üzerinde geldiğinde yatırımcılarına ilave getiri de sunabilecektir" ifadelerini kullandı.'Enflasyon sorunuyla mücadele bugün bizim birinci önceliğimizdir'2020 yılı ve sonrasında tüm dünyada etkisini gösteren pandemi ve bu yılın başlarında patlak veren Ukrayna’daki savaşın, başta enerji ve gıda olmak üzere emtia fiyatlarının küresel ölçekte artmasına ve tedarik süreçlerinde aksamalara neden olduğuna değinen Nebati, konuşmasını şöyle sürdürdü:Türkiye, canlı iç pazarı, genç ve dinamik işgücü, liberal ekonomisi, Ar-Ge ve girişimcilik ekosistemiyle cazip bir yatırım ortamına sahip olduğuna dikkati çeken Nebati, şunları kaydetti:'Ülke olarak bölgedeki en canlı start-up ekosistemine sahibiz'Hem yurt içi yatırımcılar hem de küresel doğrudan yatırımlar için Türkiye’yi cazip hale getirmek ve ülke kalkınmasını hızlandırmak için teşvik sistemini önemli ölçüde geliştirdiklerini belirten Nebati, "Yakın zamanda, vergi mevzuatının sadeleştirilmesi, gönüllü uyumun güçlendirilmesi ve dijital vergi denetiminin etkinliğinin artırılması yönünde adımlar attık. Örneğin uluslararası yatırımcıların birden fazla ülkeyi ilgilendiren vergisel sorunlarının çözümünde diğer ülkelerle karşılıklı anlaşma yönteminin kullanılmasına ilişkin çalışmalarımızı tamamladık. Atılan tüm bu adımların sonuçları, uluslararası endekslerde de kendini gösteriyor" diye konuştu.Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde Türkiye'nin, 2020 yılında bir önceki yıla göre kayda değer bir iyileşme göstererek 190 ülke içinde 33. sıraya yükseldiğini, Ernst&Young tarafından hazırlanan 2022 Yatırım Çekiciliği Anketine göre de Türkiye'nin, Avrupa'nın yatırım yapılabilecek en popüler ülkelerinden birisi olarak görüldüğünü anlatan Nebati, konuşmasına şöyle devam etti:Türkiye'nin yatırım çekme yönünde son 20 yılda önemli bir yol kat ettiğini ancak potansiyelin çok daha fazla olduğuna dikkati çeken Nebati, konuşmasını şöyle noktaladı:Bakan Nebati, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti.

türkiye

gaziantep

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nureddin nebati, arap, gaziantep, 2. türk-arap iş zirvesi, müsiad, müstakil sanayici ve işadamları derneği (müsiad)