https://tr.sputniknews.com/20220611/bitliste-etkinlikler-izne-baglandi-1057261402.html

Bitlis'te etkinlikler izne bağlandı

Bitlis'te etkinlikler izne bağlandı

Bitlis'te valilik, gösteri toplantı ve yürüyüşlerin 15 gün süreyle izne bağlandığı bildirildi. 11.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-11T00:05+0300

2022-06-11T00:05+0300

2022-06-11T00:05+0300

türkiye

bitlis

etkinlik

yasak

izin

valilik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0b/1057261485_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_e326aba578c1b70a16211e5ab1a60f9a.jpg

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla tüm toplantı ve etkinliklerin 25 Haziran 2022 tarihi saat 23.59’a kadar 15 gün süre ile bildirimde bulunmak şartıyla mülki idare amirinin iznine bağlanmasına karar verilmiştir" dendi.Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, genel sağlığın korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. Maddesi hükümleri gereğince; Bitlis il sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 11 Haziran 2022 tarihi saat 00.01’den 25 Haziran 2022 tarihi saat 23.59’a kadar 15 gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda; miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto/yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı/toplanmalar/halk toplantıları, sesyayın araçları (taşıt, mobil vb. araçlar) ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama/imza kampanyası, dilek feneri/balon uçurtmak, dron, paramotor/planör vb. her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum/kuruluşları hariç olmak üzere anma toplantısı/anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim vb. faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş/poster asma, sticker yapıştırma vb. türdeki her türlü eylemlerin, etkinliklerin ve faaliyetlerin yapılması Mülki idare amirliğine en az kırk sekiz saat önceden (etkinliğin yapılacağı yer, tarih, başlayış ve bitiş saatleri, program bilgisi, idarece talep edilen sair belgeler vb.) bildirimde bulunmak şartıyla tüm toplantı ve etkinliklerin mülki idare amirinin iznine bağlanmasına karar verilmiştir."

https://tr.sputniknews.com/20220608/bursada-eylem-ve-etkinlikler-7-gun-sureyle-yasaklandi-1057139898.html

türkiye

bitlis

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bitlis, etkinlik, yasak, izin, valilik