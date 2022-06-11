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https://tr.sputniknews.com/20220611/bulent-eczacibasindan-italyada-kaybolan-helikoptere-dair-aciklama-sikintili-bir-beklemedeyiz-1057272875.html
Bülent Eczacıbaşı'ndan İtalya'da kaybolan helikoptere dair açıklama: Sıkıntılı bir beklemedeyiz
Bülent Eczacıbaşı'ndan İtalya'da kaybolan helikoptere dair açıklama: Sıkıntılı bir beklemedeyiz
Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, İtalya'da kaybolan ve içinde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nde görev yapan 4 kişinin de bulunduğu... 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T13:06+0300
2022-06-11T13:06+0300
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eczacıbaşı grup
helikopter
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Toskana ve Emilia-Romagna bölgeleri arasındaki dağlık alanda 9 Haziran’da radardan kaybolan helikopteri arama çalışmalarına bölgeye en yakın nokta olan Modena’da takip eden Eczacıbaşı, burada AA muhabirine açıklama yaptı.Bülent Eczacıbaşı, helikopteri arama çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:"Sıkıntılı bir beklemedeyiz. Araştırmalar devam ediyor. Ne yazık ki şu anda helikopterin akıbeti hakkında bir bilgimiz yok. Arama yapılan bölge çok geniş bir bölge. Ve arama çalışması açısından çok büyük güçlükler içeren bir bölge, dağlık ve ormanlarla kaplı bir bölge. Ancak İtalyan makamlar ellerinden gelen bütün imkanları kullanıyorlar. Çok da geniş imkanları var. Onları tümüyle seferber etmiş durumdalar."Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ile sürekli iletişim halinde olduklarını ifade eden Eczacıbaşı, "Sayın Büyükelçimizin çok büyük desteğini ve ilgisini alıyoruz. Kendisine çok müteşekkiriz. İtalyan makamlarıyla sürekli görüşüyor. Bizim görüşemediğimiz yerlerle de görüşüyor. Modena Valisiyle sürekli ilişki içerisinde haberleşme içerisinde. Elden gelen her şeyin yapıldığını görüyoruz. O açıdan içimiz rahat. Ancak tabii araştırmanın sonucunun ne şekilde çıkacağını bilmiyoruz. O açıdan çok sıkıntılı bir bekleyiş içindeyiz." diye konuştu.Eczacıbaşı, olayın nasıl olduğuna, helikopterden sinyal alınıp alınmadığına dair bir bilgilerinin olmadığını belirterek, "Olay anında bir sinyal alınmadığı anlaşılıyor. Ancak bundan herhangi bir sonuç da ne yazık ki çıkarılamıyor." ifadesini kullandı.İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 4'ü Türk 7 kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220610/italyada-kaybolan-helikopterde-4-turk-bulunuyordu-1057224901.html
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eczacıbaşı grup, helikopter, helikopter kazası

Bülent Eczacıbaşı'ndan İtalya'da kaybolan helikoptere dair açıklama: Sıkıntılı bir beklemedeyiz

13:06 11.06.2022
© AAİtalya'ya helikopterin kaybolduğu bölgeye giden Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve holdingin üst düzey yöneticileri, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ile arama çalışmalarını yakından takip ediyor.
İtalya'ya helikopterin kaybolduğu bölgeye giden Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve holdingin üst düzey yöneticileri, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ile arama çalışmalarını yakından takip ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
© AA
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Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, İtalya'da kaybolan ve içinde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nde görev yapan 4 kişinin de bulunduğu helikopteri arama çalışmalarının devam ettiğini, halen helikopterin akıbeti hakkında bir bilgileri olmadığını söyledi.
Toskana ve Emilia-Romagna bölgeleri arasındaki dağlık alanda 9 Haziran’da radardan kaybolan helikopteri arama çalışmalarına bölgeye en yakın nokta olan Modena’da takip eden Eczacıbaşı, burada AA muhabirine açıklama yaptı.
Bülent Eczacıbaşı, helikopteri arama çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:
"Sıkıntılı bir beklemedeyiz. Araştırmalar devam ediyor. Ne yazık ki şu anda helikopterin akıbeti hakkında bir bilgimiz yok. Arama yapılan bölge çok geniş bir bölge. Ve arama çalışması açısından çok büyük güçlükler içeren bir bölge, dağlık ve ormanlarla kaplı bir bölge. Ancak İtalyan makamlar ellerinden gelen bütün imkanları kullanıyorlar. Çok da geniş imkanları var. Onları tümüyle seferber etmiş durumdalar."
Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ile sürekli iletişim halinde olduklarını ifade eden Eczacıbaşı, "Sayın Büyükelçimizin çok büyük desteğini ve ilgisini alıyoruz. Kendisine çok müteşekkiriz. İtalyan makamlarıyla sürekli görüşüyor. Bizim görüşemediğimiz yerlerle de görüşüyor. Modena Valisiyle sürekli ilişki içerisinde haberleşme içerisinde. Elden gelen her şeyin yapıldığını görüyoruz. O açıdan içimiz rahat. Ancak tabii araştırmanın sonucunun ne şekilde çıkacağını bilmiyoruz. O açıdan çok sıkıntılı bir bekleyiş içindeyiz." diye konuştu.
Eczacıbaşı, olayın nasıl olduğuna, helikopterden sinyal alınıp alınmadığına dair bir bilgilerinin olmadığını belirterek, "Olay anında bir sinyal alınmadığı anlaşılıyor. Ancak bundan herhangi bir sonuç da ne yazık ki çıkarılamıyor." ifadesini kullandı.
İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 4'ü Türk 7 kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu.
Azerbaycan ordusuna ait askeri helikopter tatbikat sırasında düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
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