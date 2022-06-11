https://tr.sputniknews.com/20220611/cumhurbaskani-erdogan-benim-icin-kurt-kardeslerim-ile-turk-kardeslerim-arasinda-fark-yoktur-1057278824.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Van depreminin gecesinde ben Kürdüm diyenler neredeydi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Van depreminin gecesinde ben Kürdüm diyenler neredeydi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Van depreminin gecesinde Erdoğan buradaydı. HADEP neredeydi, ben Kürdüm diyenler neredeydi. Benim için Kürt ve Türk... 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T16:50+0300
2022-06-11T16:50+0300
2022-06-11T17:08+0300
politika
recep tayyip erdoğan
van
van depremi
haberler
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/08/1057134835_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1ccd113bee87a17ddd65f3fbb904011c.jpg
Van'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:Van'ı susuz bıraktılar mı? Bunu kim çözmeliydi, belediye. Erdoğan su sorununu çözdü mü? Benim Kürt kardeşlerimi kimsenin susuz bırakmaya hakkı yok diyordum, su sorununu çözdük. Şu anda böyle bir sorun var mı? Ve olmayacak. Hükümete geldiğimiz günden beri Van'ı yeni proje, yatırım ve hizmetlerle kalkındırmak için çalıştık çabaladık. Allah rızası ve millete hizmet gayesiyle yaptık.Deprem yaralarının sarılmasından terör belasının define kadar Van'ın tüm mücadelesinde hep yanında olduk. Van depreminin gecesinde Erdoğan buradaydı. HADEP neredeydi, ben Kürdüm diyenler neredeydi. Benim için Kürt ve Türk kardeşlerim arasında fark yok. Yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz. Ayrım yapmayız. Bugün, dün yapmadık, yarın da yapmayız. Kuran'da ne diyor, biz sizi kavimlere ayırdık, birbirinizle iyi anlaşasınız diye. Biz Kürt, Türk, Çerkes, Arap. Böyle bir ayrım yok. Biz herkesi Allah için seviyoruz.Benim için Kürt kardeşlerim ile Türk kardeşlerim arasında fark yoktur. Biz bugüne kadar ayrım yapmadık, yarın da yapmayacağız.Biz hep somut rakamla, icraatla konuşuruz. Son 20 yılda Van'a 38 milyar liralık yatırım yaptık.Birileri evlatlarınızı dağa götürüp onların kanı üzerinden kendi çocuklarına müreffeh bir gelecek kurarken biz onlara iyi bir gelecek kurma çabası içindeyiz.
van
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/08/1057134835_54:0:702:486_1920x0_80_0_0_ab567e3ccdccd8dae62cfe80f6eb1c7a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, van, van depremi, haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Van depreminin gecesinde ben Kürdüm diyenler neredeydi
16:50 11.06.2022 (güncellendi: 17:08 11.06.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Van depreminin gecesinde Erdoğan buradaydı. HADEP neredeydi, ben Kürdüm diyenler neredeydi. Benim için Kürt ve Türk kardeşlerim arasında fark yok" dedi.
Van'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Van'ı susuz bıraktılar mı? Bunu kim çözmeliydi, belediye. Erdoğan su sorununu çözdü mü? Benim Kürt kardeşlerimi kimsenin susuz bırakmaya hakkı yok diyordum, su sorununu çözdük. Şu anda böyle bir sorun var mı? Ve olmayacak. Hükümete geldiğimiz günden beri Van'ı yeni proje, yatırım ve hizmetlerle kalkındırmak için çalıştık çabaladık. Allah rızası ve millete hizmet gayesiyle yaptık.
Deprem yaralarının sarılmasından terör belasının define kadar Van'ın tüm mücadelesinde hep yanında olduk. Van depreminin gecesinde Erdoğan buradaydı. HADEP neredeydi, ben Kürdüm diyenler neredeydi. Benim için Kürt ve Türk kardeşlerim arasında fark yok. Yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz. Ayrım yapmayız. Bugün, dün yapmadık, yarın da yapmayız. Kuran'da ne diyor, biz sizi kavimlere ayırdık, birbirinizle iyi anlaşasınız diye. Biz Kürt, Türk, Çerkes, Arap. Böyle bir ayrım yok. Biz herkesi Allah için seviyoruz.
Benim için Kürt kardeşlerim ile Türk kardeşlerim arasında fark yoktur. Biz bugüne kadar ayrım yapmadık, yarın da yapmayacağız.
Biz hep somut rakamla, icraatla konuşuruz. Son 20 yılda Van'a 38 milyar liralık yatırım yaptık.
Birileri evlatlarınızı dağa götürüp onların kanı üzerinden kendi çocuklarına müreffeh bir gelecek kurarken biz onlara iyi bir gelecek kurma çabası içindeyiz.