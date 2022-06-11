https://tr.sputniknews.com/20220611/cumhurbaskani-erdogan-benim-icin-kurt-kardeslerim-ile-turk-kardeslerim-arasinda-fark-yoktur-1057278824.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Van depreminin gecesinde ben Kürdüm diyenler neredeydi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Van depreminin gecesinde ben Kürdüm diyenler neredeydi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Van depreminin gecesinde Erdoğan buradaydı. HADEP neredeydi, ben Kürdüm diyenler neredeydi. Benim için Kürt ve Türk... 11.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-11T16:50+0300

2022-06-11T16:50+0300

2022-06-11T17:08+0300

politika

recep tayyip erdoğan

van

van depremi

haberler

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Van'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:Van'ı susuz bıraktılar mı? Bunu kim çözmeliydi, belediye. Erdoğan su sorununu çözdü mü? Benim Kürt kardeşlerimi kimsenin susuz bırakmaya hakkı yok diyordum, su sorununu çözdük. Şu anda böyle bir sorun var mı? Ve olmayacak. Hükümete geldiğimiz günden beri Van'ı yeni proje, yatırım ve hizmetlerle kalkındırmak için çalıştık çabaladık. Allah rızası ve millete hizmet gayesiyle yaptık.Deprem yaralarının sarılmasından terör belasının define kadar Van'ın tüm mücadelesinde hep yanında olduk. Van depreminin gecesinde Erdoğan buradaydı. HADEP neredeydi, ben Kürdüm diyenler neredeydi. Benim için Kürt ve Türk kardeşlerim arasında fark yok. Yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz. Ayrım yapmayız. Bugün, dün yapmadık, yarın da yapmayız. Kuran'da ne diyor, biz sizi kavimlere ayırdık, birbirinizle iyi anlaşasınız diye. Biz Kürt, Türk, Çerkes, Arap. Böyle bir ayrım yok. Biz herkesi Allah için seviyoruz.Benim için Kürt kardeşlerim ile Türk kardeşlerim arasında fark yoktur. Biz bugüne kadar ayrım yapmadık, yarın da yapmayacağız.Biz hep somut rakamla, icraatla konuşuruz. Son 20 yılda Van'a 38 milyar liralık yatırım yaptık.Birileri evlatlarınızı dağa götürüp onların kanı üzerinden kendi çocuklarına müreffeh bir gelecek kurarken biz onlara iyi bir gelecek kurma çabası içindeyiz.

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recep tayyip erdoğan, van, van depremi, haberler