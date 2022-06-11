https://tr.sputniknews.com/20220611/esi-ramazan-dursun-tarafindan-darp-edilen-kadin-hayatini-kaybetti-ailesine-fotograflarini-gondermis-1057270069.html
Eşi Ramazan Dursun tarafından darp edilen kadın hayatını kaybetti: Ailesine fotoğraflarını göndermiş
Eşi Ramazan Dursun tarafından darp edilen kadın hayatını kaybetti: Ailesine fotoğraflarını göndermiş
Rize’de eşi Ramazan Dursun tarafından darp edilen 3 çocuk annesi genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T11:02+0300
2022-06-11T11:02+0300
2022-06-11T11:02+0300
türkiye
kadın cinayeti
kadına yönelik şiddet
kades
polis
yaralı
hastane
adli tıp kurumu
rize
özlem dursun
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Rize merkeze bağlı Çarşı mahallesinde meydana gelen olayda, Ramazan Dursun, eşi ve 3 çocuk annesi Özlem Dursun'u darp ettikten sonra cep telefonu ile çektiği fotoğrafları eşinin ailesi ve arkadaşlarına gönderdi. Olayın ardından eşinin annesi ve arkadaşları polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler ambulansla yaralı olduğu belirlenen Özlem Dursun ve kendini bıçakla keserek eşi yaraladığı süsü veren Ramazan Dursun'u Rize Devlet Hastanesi'ne götürdü. Olay günü KADES uygulamasından polis çağırmış Tedavi altına alınan genç kadınının yapılan muayenesinde vücudunda çeşitli yerlerinde kırık ve beyin kanaması geçirdiği belirlenerek yoğun bakıma alındı. Kendisini yaraladığı iddia edilen Ramazan Dursun ise hastanede yapılan tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Özlem Dursun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Karısının canına kıyan Ramazan Dursun ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Hayatını kaybeden Dursun'un cenazesi otopsi yapılması için Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Öte yandan Özlem Dursun'un olayın yaşandığı gün KADES uygulamasına başvurduğu, olay yerine gelen polis ekiplerine eşinin korkusundan dolayı şikayetini geri çektiği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220607/buyuksen-cifti-cinayetinde-2ser-kez-agirlastirilmis-muebbet-hapis-cezasi-istendi--1057105335.html
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kadın cinayeti, kadına yönelik şiddet, kades, polis, yaralı, hastane, adli tıp kurumu, rize, özlem dursun, ramazan dursun, istanbul sözleşmesi
Eşi Ramazan Dursun tarafından darp edilen kadın hayatını kaybetti: Ailesine fotoğraflarını göndermiş
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Rize’de eşi Ramazan Dursun tarafından darp edilen 3 çocuk annesi genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Rize merkeze bağlı Çarşı mahallesinde meydana gelen olayda, Ramazan Dursun, eşi ve 3 çocuk annesi Özlem Dursun'u darp ettikten sonra cep telefonu ile çektiği fotoğrafları eşinin ailesi ve arkadaşlarına gönderdi.
Olayın ardından eşinin annesi ve arkadaşları polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler ambulansla yaralı olduğu belirlenen Özlem Dursun ve kendini bıçakla keserek eşi yaraladığı süsü veren Ramazan Dursun'u Rize Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Olay günü KADES uygulamasından polis çağırmış
Tedavi altına alınan genç kadınının yapılan muayenesinde vücudunda çeşitli yerlerinde kırık ve beyin kanaması geçirdiği belirlenerek yoğun bakıma alındı. Kendisini yaraladığı iddia edilen Ramazan Dursun ise hastanede yapılan tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Özlem Dursun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Karısının canına kıyan Ramazan Dursun ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hayatını kaybeden Dursun'un cenazesi otopsi yapılması için Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Öte yandan Özlem Dursun'un olayın yaşandığı gün KADES uygulamasına başvurduğu, olay yerine gelen polis ekiplerine eşinin korkusundan dolayı şikayetini geri çektiği öğrenildi.