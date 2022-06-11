https://tr.sputniknews.com/20220611/galatasarayda-oy-verme-islemi-basladi-1057270426.html

Galatasaray’da oy verme işlemi başladı

Galatasaray’da oy verme işlemi başladı

Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy verme işlemi başladı. 11.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-11T11:31+0300

2022-06-11T11:31+0300

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spor

dursun özbek

eşref hamamcıoğlu

burak elmas

galatasaray lisesi

galatasaray

seçim

başkan

oy

sandık

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Galatasaray Spor Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurulu Galatasaray Lisesi'nde başladı. Genel kurulda, Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu sarı-kırmızılıların yeni başkanı olmak için yarışıyor. Seçimli genel kurulda üyeler Özbek için kırmızı, Hamamcıoğlu için de sarı renkteki oy pusulalarını kullanacak.Genel kurulda, 8 bin 862 sarı-kırmızılı üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Seçimde toplam 24 sandık olacak. Seçimli genel kurulda oy kullanma işlemi saat 15.00'te sona erecek ve oy sayma işlemine geçilecek.Seçimde Dursun Özbek 2. sandık, Eşref Hamamcıoğlu 3. sandık ve Burak Elmas da 9. sandıkta oylarını verecek.

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dursun özbek, eşref hamamcıoğlu, burak elmas, galatasaray lisesi, galatasaray, seçim, başkan, oy, sandık, futbol