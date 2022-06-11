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Galatasaray’da oy verme işlemi başladı
Galatasaray’da oy verme işlemi başladı
Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy verme işlemi başladı. 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T11:31+0300
2022-06-11T11:31+0300
spor
dursun özbek
eşref hamamcıoğlu
burak elmas
galatasaray lisesi
galatasaray
seçim
başkan
oy
sandık
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Galatasaray Spor Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurulu Galatasaray Lisesi'nde başladı. Genel kurulda, Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu sarı-kırmızılıların yeni başkanı olmak için yarışıyor. Seçimli genel kurulda üyeler Özbek için kırmızı, Hamamcıoğlu için de sarı renkteki oy pusulalarını kullanacak.Genel kurulda, 8 bin 862 sarı-kırmızılı üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Seçimde toplam 24 sandık olacak. Seçimli genel kurulda oy kullanma işlemi saat 15.00'te sona erecek ve oy sayma işlemine geçilecek.Seçimde Dursun Özbek 2. sandık, Eşref Hamamcıoğlu 3. sandık ve Burak Elmas da 9. sandıkta oylarını verecek.
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dursun özbek, eşref hamamcıoğlu, burak elmas, galatasaray lisesi, galatasaray, seçim, başkan, oy, sandık, futbol

Galatasaray’da oy verme işlemi başladı

11:31 11.06.2022
© AAGalatasaray - Tribün
Galatasaray - Tribün - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
© AA
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Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy verme işlemi başladı.
Galatasaray Spor Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurulu Galatasaray Lisesi'nde başladı. Genel kurulda, Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu sarı-kırmızılıların yeni başkanı olmak için yarışıyor. Seçimli genel kurulda üyeler Özbek için kırmızı, Hamamcıoğlu için de sarı renkteki oy pusulalarını kullanacak.
Genel kurulda, 8 bin 862 sarı-kırmızılı üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Seçimde toplam 24 sandık olacak. Seçimli genel kurulda oy kullanma işlemi saat 15.00'te sona erecek ve oy sayma işlemine geçilecek.
Seçimde Dursun Özbek 2. sandık, Eşref Hamamcıoğlu 3. sandık ve Burak Elmas da 9. sandıkta oylarını verecek.
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