https://tr.sputniknews.com/20220611/galatasarayin-baskani-dursun-ozbek-oldu-1057285154.html
Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek oldu
Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek oldu
Galatasaray Spor Kulübü'nde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında Dursun Özbek başkan seçildi. 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T21:06+0300
2022-06-11T21:06+0300
2022-06-11T21:08+0300
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galatasaray, başkan, son dakika, dursun özbek, eşref hamamcıoğlu
Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek oldu
21:06 11.06.2022 (güncellendi: 21:08 11.06.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Galatasaray Spor Kulübü'nde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında Dursun Özbek başkan seçildi.