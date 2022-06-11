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https://tr.sputniknews.com/20220611/guzel-sanatlar-fakultesinin-81-yasindaki-ogrencisi-bolum-ikincisi-oldu-1057268334.html
Güzel Sanatlar Fakültesi'nin 81 yaşındaki öğrencisi bölüm ikincisi oldu
Güzel Sanatlar Fakültesi'nin 81 yaşındaki öğrencisi bölüm ikincisi oldu
Kastamonu'da yaşayan 81 yaşındaki Hamdi Balkaş, ilerleyen yaşına ve rahatsızlıklarına rağmen hayali olan resim bölümünde öğrenim görerek bölüm ikincisi olmayı... 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T09:52+0300
2022-06-11T09:53+0300
güzel sanatlar
yaşam
kastamonu
resim
tablo
cübbe
kep
mezun
istanbul üniversitesi
biyoloji
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İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden mezun olan Hamdi Balkaş, 1973-1997 yıllarında İstanbul ve Kastamonu'da biyoloji öğretmenliği yaptı. Resme de ilgisi bulunan Balkaş, bu alanda eğitim görmek istese de çeşitli nedenlerle bunu gerçekleştiremedi. Emekliliğinin ardından Kastamonu'nun Araç ilçesindeki köyüne yerleşen Balkaş, burada resim yapmaya başladı. Teknik olarak yetersiz kaldığını düşünen Balkaş, üniversite eğitimi almaya karar verdi.'Kendini genç hissedenlerden kabul ettiler beni'Balkaş, 2018 yılında girdiği üniversite sınavında yeterli puanı almasının ardından Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü özel yetenek sınavını kazandı. Üniversite eğitimine devam ederken kalp ve prostat ile ilgili rahatsızlıklar yaşayan Balkaş, bir dönem derslerine ara vermek zorunda kaldı. İyileşmesinin ardından eğitimine kaldığı yerden devam eden Balkaş, ara verdiği dönemde alamadığı dersler nedeniyle bu yıl mezun olamadı. Buna rağmen bölüm ikincisi olan Balkaş, mezun olamasa da mezuniyet töreninde cübbe giyip kep fırlatacak.Balkaş, "Hiç olumsuz tepki almadım. Kendini genç hissedenlerden kabul ettiler beni. Cide ilçesinde denize karşı bir evim var, terasa oturup resim yapacağım. Çocuklarım hastalığımdan dolayı okula gelmemi istemiyor. Eşim de destek vermiyor, endişeli. 'Senin gibi hasta olan insanlar için iyi bir şey değil' diyorlar ama ben onları dinlemiyorum" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211230/15-yasindaki-cocuk-nevada-universitesinden-dereceyle-mezun-oldu-1052256907.html
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güzel sanatlar, kastamonu, resim, tablo, cübbe, kep, mezun, istanbul üniversitesi, biyoloji, öğretmen

Güzel Sanatlar Fakültesi'nin 81 yaşındaki öğrencisi bölüm ikincisi oldu

09:52 11.06.2022 (güncellendi: 09:53 11.06.2022)
© AAGüzel Sanatlar Fakültesi'nin 81 yaşındaki öğrencisi bölüm ikincisi oldu
Güzel Sanatlar Fakültesi'nin 81 yaşındaki öğrencisi bölüm ikincisi oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
© AA
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Kastamonu'da yaşayan 81 yaşındaki Hamdi Balkaş, ilerleyen yaşına ve rahatsızlıklarına rağmen hayali olan resim bölümünde öğrenim görerek bölüm ikincisi olmayı başardı.
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden mezun olan Hamdi Balkaş, 1973-1997 yıllarında İstanbul ve Kastamonu'da biyoloji öğretmenliği yaptı. Resme de ilgisi bulunan Balkaş, bu alanda eğitim görmek istese de çeşitli nedenlerle bunu gerçekleştiremedi. Emekliliğinin ardından Kastamonu'nun Araç ilçesindeki köyüne yerleşen Balkaş, burada resim yapmaya başladı. Teknik olarak yetersiz kaldığını düşünen Balkaş, üniversite eğitimi almaya karar verdi.

'Kendini genç hissedenlerden kabul ettiler beni'

Balkaş, 2018 yılında girdiği üniversite sınavında yeterli puanı almasının ardından Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü özel yetenek sınavını kazandı. Üniversite eğitimine devam ederken kalp ve prostat ile ilgili rahatsızlıklar yaşayan Balkaş, bir dönem derslerine ara vermek zorunda kaldı. İyileşmesinin ardından eğitimine kaldığı yerden devam eden Balkaş, ara verdiği dönemde alamadığı dersler nedeniyle bu yıl mezun olamadı. Buna rağmen bölüm ikincisi olan Balkaş, mezun olamasa da mezuniyet töreninde cübbe giyip kep fırlatacak.
© AAGüzel Sanatlar Fakültesi'nin 81 yaşındaki öğrencisi bölüm ikincisi oldu
Güzel Sanatlar Fakültesi'nin 81 yaşındaki öğrencisi bölüm ikincisi oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
Güzel Sanatlar Fakültesi'nin 81 yaşındaki öğrencisi bölüm ikincisi oldu
© AA
Balkaş, "Hiç olumsuz tepki almadım. Kendini genç hissedenlerden kabul ettiler beni. Cide ilçesinde denize karşı bir evim var, terasa oturup resim yapacağım. Çocuklarım hastalığımdan dolayı okula gelmemi istemiyor. Eşim de destek vermiyor, endişeli. 'Senin gibi hasta olan insanlar için iyi bir şey değil' diyorlar ama ben onları dinlemiyorum" diye konuştu.
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