https://tr.sputniknews.com/20220611/hafiza-kabi-olan-kadina-sok-yasatmak-icin-silahla-ates-eden-sahis-yakalandi--1057283701.html
Hafıza kabı olan kadına şok yaşatmak için silahla ateş eden şahıs yakalandı
Hafıza kabı olan kadına şok yaşatmak için silahla ateş eden şahıs yakalandı
Esenyurt’ta geçirdiği kaza sonrası hafıza kaybı yaşayan kadına şok geçirmesi için kuru sıkı tabanca ateş eden şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak... 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T19:26+0300
2022-06-11T19:26+0300
2022-06-11T19:27+0300
hafıza kaybı
şok
silah
türkiye
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Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nden iki kadına bir şahıs tarafından kuru sıkı tabancayla ateş edilmesiyle ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, hafıza kaybı yaşayan bir kadını şok etmek için bu yola başvurulduğunu tespit etti.Olayın ardında çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, silahla ateş eden şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs hakkında ‘Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokulması’ ve ‘silahlı tehdit’ suçlarından adli tahkikat başlatıldı.
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hafıza kaybı, şok, silah
Hafıza kabı olan kadına şok yaşatmak için silahla ateş eden şahıs yakalandı
19:26 11.06.2022 (güncellendi: 19:27 11.06.2022) Abone ol
Esenyurt’ta geçirdiği kaza sonrası hafıza kaybı yaşayan kadına şok geçirmesi için kuru sıkı tabanca ateş eden şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nden iki kadına bir şahıs tarafından kuru sıkı tabancayla ateş edilmesiyle ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, hafıza kaybı yaşayan bir kadını şok etmek için bu yola başvurulduğunu tespit etti.
Olayın ardında çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, silahla ateş eden şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
Şahıs hakkında ‘Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokulması’ ve ‘silahlı tehdit’ suçlarından adli tahkikat başlatıldı.