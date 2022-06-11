https://tr.sputniknews.com/20220611/hafiza-kabi-olan-kadina-sok-yasatmak-icin-silahla-ates-eden-sahis-yakalandi--1057283701.html

Hafıza kabı olan kadına şok yaşatmak için silahla ateş eden şahıs yakalandı

Hafıza kabı olan kadına şok yaşatmak için silahla ateş eden şahıs yakalandı

Esenyurt’ta geçirdiği kaza sonrası hafıza kaybı yaşayan kadına şok geçirmesi için kuru sıkı tabanca ateş eden şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak... 11.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-11T19:26+0300

2022-06-11T19:26+0300

2022-06-11T19:27+0300

hafıza kaybı

şok

silah

türkiye

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Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nden iki kadına bir şahıs tarafından kuru sıkı tabancayla ateş edilmesiyle ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, hafıza kaybı yaşayan bir kadını şok etmek için bu yola başvurulduğunu tespit etti.Olayın ardında çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, silahla ateş eden şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs hakkında ‘Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokulması’ ve ‘silahlı tehdit’ suçlarından adli tahkikat başlatıldı.

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hafıza kaybı, şok, silah