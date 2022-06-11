https://tr.sputniknews.com/20220611/hafiza-kaybi-yasayan-kadina-tedavi-amacli-silahli-saldiri-doktor-sok-yasamasi-lazim-demisti-1057269472.html

Hafıza kaybı yaşayan kadına 'tedavi amaçlı' silahlı saldırı: 'Doktor, 'Şok yaşaması lazım' demişti'

Hafıza kaybı yaşayan kadına 'tedavi amaçlı' silahlı saldırı: 'Doktor, 'Şok yaşaması lazım' demişti'

Esenyurt’ta bir kadın geçirdiği kaza sonrası hafıza kaybı yaşaması üzerine doktoru iddiaya göre “Şok geçirmesi lazım” dedi. Akrabaları çareyi sokak ortasında... 11.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-11T10:27+0300

2022-06-11T10:27+0300

2022-06-11T10:27+0300

yaşam

istanbul

türkiye

kuru sıkı tabanca

silahlı saldırı

hafıza kaybı

tedavi

doktor

şok

esenyurt

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10 Haziran sabah saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde bulunan bir sokakta yaşandı. Şüpheli bir şahıs, sokakta yürüyen iki kadına kurusıkı tabanca ile ateş edip, kaçtı. Olayda bir kadın bayılırken, diğer kadının tepki vermediği görüldü. Olay sonrası kendine gelen kadın, hiçbir şey olmamış gibi yürümeye devam etti. Görüntülerin sosyal medyada ortaya çıkması üzerine polis ekipleri, çalışma başlattı.Şok yaşaması için ateş ettilerSosyal medyadaki görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri, olayı kısa sürede aydınlattı. Kamera kayıtlarını inceleyip şahıslara ulaşan ekipler, hafıza kaybı yaşayan bir kadını şok etmek için bu yola başvurulduğunu tespit etti. Aile bireyleri iddiaya göre doktorun 'şok yaşaması' lazım lafından yola çıkarak, sokak ortasında kuru sıkı silahla ateş ettiklerini öğrendi. Olayda herhangi bir yaralı olmazken, o anlar hem cep telefonu hem de güvenlik kamerasına yansıdı.

https://tr.sputniknews.com/20220606/tum-vucut-rontgenimi-neden-cekmedin-diyerek-doktora-saldirdi-1057018288.html

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