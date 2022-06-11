Hakkari'de sıcaktan bunalanlar, araçlarıyla birlikte şelaleye girdi

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İstanbul'dan gelen gruba rehberlik yapan Ahmet Güldal, "Misafirlerimiz İstanbul'dan geldiler. 20 kişilik bir gurup. Biz İlk olarak Yüksekova'dan başladık doğa yürüyüşüne bugünde Çukurca tarafına geldik. Havalar baya sıcaktı bugün bizde karayolunda bulunan şelale akın ettik baya keyif aldık. Serinlemek için süper bir yer. Bundan sonrada da aynı şekilde gelen misafirlerimize bu bölge tanıtımında yardımcı olacağız'' ifadelerini kullandı.