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Hakkari'de sıcaktan bunalanlar, araçlarıyla birlikte şelaleye girdi
Hakkari'de sıcaktan bunalanlar, araçlarıyla birlikte şelaleye girdi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde havaların ısınmasıyla sıcaktan bunalanlar, dağdan inen suda serinlenirken, bir yandan da araçlarını yıkadı. 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T15:54+0300
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Hakkari'de sıcaktan bunalanlar, araçlarıyla birlikte şelaleye girdi

15:54 11.06.2022
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde havaların ısınmasıyla sıcaktan bunalanlar, dağdan inen suda serinlenirken, bir yandan da araçlarını yıkadı.
© İHA / METİN TEK

Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde Ori Şelalesi, sıcaktan bunalanlar için yeni adres oldu.

Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde Ori Şelalesi, sıcaktan bunalanlar için yeni adres oldu. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / METİN TEK

Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde Ori Şelalesi, sıcaktan bunalanlar için yeni adres oldu.

© İHA / METİN TEK

Sıcak havadan dolayı karayolun kenarında inen suyun içinde serinleyenler, aynı zamanda araçlarını da şelalede yıkadı.

Sıcak havadan dolayı karayolun kenarında inen suyun içinde serinleyenler, aynı zamanda araçlarını da şelalede yıkadı. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / METİN TEK

Sıcak havadan dolayı karayolun kenarında inen suyun içinde serinleyenler, aynı zamanda araçlarını da şelalede yıkadı.

© İHA / METİN TEK

Sıcaktan çok bunaldığını belirten Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, ’’Bizde bugün İstanbul’da ekipler beraber bölge bölge geziyorduk. Yol ortasına geldiğimizde hava sıcaklığı baya bastı bizde direkt yol kenarında inen suyun içine daldık baya da keyif aldık. Biz içinde serinlerken bazı vatandaşlarda araçlarını içinde yıkadı. En güzel tarafı çocuklar gibi içinde eğlendik burada’’ dedi.

Sıcaktan çok bunaldığını belirten Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, ’’Bizde bugün İstanbul’da ekipler beraber bölge bölge geziyorduk. Yol ortasına geldiğimizde hava sıcaklığı baya bastı bizde direkt yol kenarında inen suyun içine daldık baya da keyif aldık. Biz içinde serinlerken bazı vatandaşlarda araçlarını içinde yıkadı. En güzel tarafı çocuklar gibi içinde eğlendik burada’’ dedi. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / METİN TEK

Sıcaktan çok bunaldığını belirten Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, ’’Bizde bugün İstanbul’da ekipler beraber bölge bölge geziyorduk. Yol ortasına geldiğimizde hava sıcaklığı baya bastı bizde direkt yol kenarında inen suyun içine daldık baya da keyif aldık. Biz içinde serinlerken bazı vatandaşlarda araçlarını içinde yıkadı. En güzel tarafı çocuklar gibi içinde eğlendik burada’’ dedi.

© İHA / METİN TEK

İstanbul'dan geldiklerini belirten Dilek Aşkın ise, ''Bizde İstanbul’dan fotoğrafçı kulübe olarak geldik. Şuan bölgeyi gezmek için Çukurca’ya yol alıyorduk. Bugün hava baya sıcaktı bizde hemen karayolun üzerinde bulunan Ori şelalesine geldik baya da güzel oldu. Güzel ve renkli görüntüler oldu. Şimdi tekrardan yolumuza devam edeceğiz’’ şeklinde konuştu.

İstanbul&#x27;dan geldiklerini belirten Dilek Aşkın ise, &#x27;&#x27;Bizde İstanbul’dan fotoğrafçı kulübe olarak geldik. Şuan bölgeyi gezmek için Çukurca’ya yol alıyorduk. Bugün hava baya sıcaktı bizde hemen karayolun üzerinde bulunan Ori şelalesine geldik baya da güzel oldu. Güzel ve renkli görüntüler oldu. Şimdi tekrardan yolumuza devam edeceğiz’’ şeklinde konuştu. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / METİN TEK

İstanbul'dan geldiklerini belirten Dilek Aşkın ise, ''Bizde İstanbul’dan fotoğrafçı kulübe olarak geldik. Şuan bölgeyi gezmek için Çukurca’ya yol alıyorduk. Bugün hava baya sıcaktı bizde hemen karayolun üzerinde bulunan Ori şelalesine geldik baya da güzel oldu. Güzel ve renkli görüntüler oldu. Şimdi tekrardan yolumuza devam edeceğiz’’ şeklinde konuştu.

© İHA / METİN TEK

İstanbul'dan gelen gruba rehberlik yapan Ahmet Güldal, "Misafirlerimiz İstanbul'dan geldiler. 20 kişilik bir gurup. Biz İlk olarak Yüksekova'dan başladık doğa yürüyüşüne bugünde Çukurca tarafına geldik. Havalar baya sıcaktı bugün bizde karayolunda bulunan şelale akın ettik baya keyif aldık. Serinlemek için süper bir yer. Bundan sonrada da aynı şekilde gelen misafirlerimize bu bölge tanıtımında yardımcı olacağız'' ifadelerini kullandı.

İstanbul&#x27;dan gelen gruba rehberlik yapan Ahmet Güldal, &quot;Misafirlerimiz İstanbul&#x27;dan geldiler. 20 kişilik bir gurup. Biz İlk olarak Yüksekova&#x27;dan başladık doğa yürüyüşüne bugünde Çukurca tarafına geldik. Havalar baya sıcaktı bugün bizde karayolunda bulunan şelale akın ettik baya keyif aldık. Serinlemek için süper bir yer. Bundan sonrada da aynı şekilde gelen misafirlerimize bu bölge tanıtımında yardımcı olacağız&#x27;&#x27; ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA / METİN TEK

İstanbul'dan gelen gruba rehberlik yapan Ahmet Güldal, "Misafirlerimiz İstanbul'dan geldiler. 20 kişilik bir gurup. Biz İlk olarak Yüksekova'dan başladık doğa yürüyüşüne bugünde Çukurca tarafına geldik. Havalar baya sıcaktı bugün bizde karayolunda bulunan şelale akın ettik baya keyif aldık. Serinlemek için süper bir yer. Bundan sonrada da aynı şekilde gelen misafirlerimize bu bölge tanıtımında yardımcı olacağız'' ifadelerini kullandı.

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