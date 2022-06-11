https://tr.sputniknews.com/20220611/hazine-ve-maliye-bakani-nebati--dar-gelirli-vatandaslarimiz-icin-pozitif-ayrimciliga-devam-edecegiz-1057278149.html

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Dar gelirli vatandaşlarımız için pozitif ayrımcılığa devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Dar gelirli vatandaşlarımız için pozitif ayrımcılığa devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, GES'lerin 15 Haziran'da talep toplanacağını hatırlatarak "GES'lere konu olan KİT'lere aktarılan hasılat performansı... 11.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-11T16:01+0300

2022-06-11T16:01+0300

2022-06-11T16:01+0300

ekonomi

nureddin nebati

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Hazine ve Maliye Bakanı Gaziantep'te yaptığı konuşmada Gelir Endeksi Senetler hakkında açıklamada bulundu.Bakan Nebati"20 Aralık'tan bu yana uygulamakta olduğumuz KKM'ye ilaveten GES'in ihraç edileceğini açıkladık. GES'ler bireysel yatırımcılara yönelik. 15 Haziran'dan itibaren talep toplanacak. Yıllık bileşik getiri yüzde 23.04 olacak. GES'lere konu olan KİT'lere aktarılan hasılat performansı beklenenin üzerinde geldiğinde yatırımcılara ilave getiri sağlayacak." dedi.Nebati, tüketici kredilerinde uygulanan makro ihtiyatı politika gereği sıkılaşmaya gidildiğini belirterek "Üretim, ihracat ve istihdam Türkiye ekonomisinin temelidir. Tüketici kredilerinde buna rağmen dar gelirli vatandaşlarımız için pozitif ayrımcılığa devam edeceğiz. 50 bin TL'ye kadar olan kredilerde vadelerde azaltmaya gitmedik." ifadelerini kullandı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nureddin nebati