https://tr.sputniknews.com/20220611/hazine-ve-maliye-bakanliginin-basmufettis-atamalari-gerceklesti-1057267812.html
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın başmüfettiş atamaları gerçekleşti
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın başmüfettiş atamaları gerçekleşti
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başmüfettiş ve vergi başmüfettişi atamaları yapıldı. 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T09:16+0300
2022-06-11T09:16+0300
2022-06-11T09:16+0300
politika
hazine ve maliye bakanlığı
müfettiş
atama
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Bakanlıkta açıkta bulunan hazine ve maliye başmüfettişliklerine 17 bakanlık müfettişi atandı.Bakanlıkta açıkta bulunan vergi başmüfettişliklerine ise 540 vergi müfettişinin ataması gerçekleştirildi.Söz konusu atamalara 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince imza atıldı.
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hazine ve maliye bakanlığı, müfettiş, atama
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın başmüfettiş atamaları gerçekleşti
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başmüfettiş ve vergi başmüfettişi atamaları yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Bakanlıkta açıkta bulunan hazine ve maliye başmüfettişliklerine 17 bakanlık müfettişi atandı.
Bakanlıkta açıkta bulunan vergi başmüfettişliklerine ise 540 vergi müfettişinin ataması gerçekleştirildi.
Söz konusu atamalara 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince imza atıldı.