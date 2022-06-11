https://tr.sputniknews.com/20220611/hazine-ve-maliye-bakanliginin-basmufettis-atamalari-gerceklesti-1057267812.html

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın başmüfettiş atamaları gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın başmüfettiş atamaları gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başmüfettiş ve vergi başmüfettişi atamaları yapıldı. 11.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-11T09:16+0300

2022-06-11T09:16+0300

2022-06-11T09:16+0300

politika

hazine ve maliye bakanlığı

müfettiş

atama

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Bakanlıkta açıkta bulunan hazine ve maliye başmüfettişliklerine 17 bakanlık müfettişi atandı.Bakanlıkta açıkta bulunan vergi başmüfettişliklerine ise 540 vergi müfettişinin ataması gerçekleştirildi.Söz konusu atamalara 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince imza atıldı.

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hazine ve maliye bakanlığı, müfettiş, atama