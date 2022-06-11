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HÜRJET Projesi'nde üretilen ilk ön gövde montaj hattına taşındı
HÜRJET Projesi'nde üretilen ilk ön gövde montaj hattına taşındı
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından özgün olarak tasarlanan ve geliştirilen Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim uçağı HÜRJET Projesi'nde ilk ön... 11.06.2022, Sputnik Türkiye
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TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin 2017 yılında kendi öz kaynaklarıyla başlattığı HÜRJET Jet Eğitim Uçağı Projesi'nde bir aşama daha hayata geçirildi.Bu kapsamda uçağın ilk ön gövde üretimi tamamlandı ve son montaj hattına taşındı.Toplamda 8 bine yakın parçadan oluşacak HÜRJET'in tüm elektronik alanlarının yönetiminin gerçekleştirileceği ön gövde için 350 parça bir araya getirildi.Alüminyum ve kompozit parçalardan oluşan ön gövde üzerinde uçağın görev bilgisayarı, hareketli yüzeylerin kontrol edileceği alanlar, aviyonik sistemler ile uçağa yön verecek elektronik bileşenler yer alıyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, ülkenin ilk jet motorlu eğitim uçağı HÜRJET'in ilk komponentini son montaj hattına taşımanın heyecanı içinde olduğunu belirtti.'18 Mart 2023'te gökyüzüyle buluşturacağız'Kotil sözlerine şu şekilde devam etti:"Ülkemizin jet pilotu eğitimine katkı sağlayacak yeni nesil teknolojilerle donatılmış olan HÜRJET Projemizi 18 Mart 2023'te gökyüzüyle buluşturacağız. 2023 yılında Cumhuriyet'imizin birinci asrı kutlanırken ülkemizin vizyon projeleri HÜRJET ve ATAK-2 ilk uçuşları ile bizleri gururlandıracak. Milli Muharip Uçağımız da hangardan çıkarak bizlere çifte sevinci yaşatacak. Havacılık alanında önemli bir dönüm noktası olan bu tarihi anın gerçekleşmesi için emeklerini esirgemeyen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Havacılığın tüm alanlarında projeler geliştiriyoruz, bizlerden desteğini esirgemeyen devletimize ve milletimize şükranlarımı sunuyorum."
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türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), hürjet

HÜRJET Projesi'nde üretilen ilk ön gövde montaj hattına taşındı

13:01 11.06.2022
© AAHürjet
Hürjet - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
© AA
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından özgün olarak tasarlanan ve geliştirilen Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim uçağı HÜRJET Projesi'nde ilk ön gövde, üretim hattından son montaj hattına taşınarak önemli bir aşama daha kaydedildi.
TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin 2017 yılında kendi öz kaynaklarıyla başlattığı HÜRJET Jet Eğitim Uçağı Projesi'nde bir aşama daha hayata geçirildi.

Bu kapsamda uçağın ilk ön gövde üretimi tamamlandı ve son montaj hattına taşındı.

Toplamda 8 bine yakın parçadan oluşacak HÜRJET'in tüm elektronik alanlarının yönetiminin gerçekleştirileceği ön gövde için 350 parça bir araya getirildi.
Alüminyum ve kompozit parçalardan oluşan ön gövde üzerinde uçağın görev bilgisayarı, hareketli yüzeylerin kontrol edileceği alanlar, aviyonik sistemler ile uçağa yön verecek elektronik bileşenler yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, ülkenin ilk jet motorlu eğitim uçağı HÜRJET'in ilk komponentini son montaj hattına taşımanın heyecanı içinde olduğunu belirtti.

'18 Mart 2023'te gökyüzüyle buluşturacağız'

Kotil sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ülkemizin jet pilotu eğitimine katkı sağlayacak yeni nesil teknolojilerle donatılmış olan HÜRJET Projemizi 18 Mart 2023'te gökyüzüyle buluşturacağız. 2023 yılında Cumhuriyet'imizin birinci asrı kutlanırken ülkemizin vizyon projeleri HÜRJET ve ATAK-2 ilk uçuşları ile bizleri gururlandıracak. Milli Muharip Uçağımız da hangardan çıkarak bizlere çifte sevinci yaşatacak. Havacılık alanında önemli bir dönüm noktası olan bu tarihi anın gerçekleşmesi için emeklerini esirgemeyen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Havacılığın tüm alanlarında projeler geliştiriyoruz, bizlerden desteğini esirgemeyen devletimize ve milletimize şükranlarımı sunuyorum."
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