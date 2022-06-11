https://tr.sputniknews.com/20220611/ispanyol-merdivenlerinden-scooter-firlatan-turistler-25-bin-euro-hasara-yol-acti-1057265216.html
İspanyol Merdivenleri'nden scooter fırlatan turistler, 25 bin euro hasara yol açtı
İspanyol Merdivenleri'nden scooter fırlatan turistler, 25 bin euro hasara yol açtı
İtalya'da 2 ABD’li turist elektrikli scooter’larını ünlü İspanyol Merdivenleri’nden aşağı atarak 25 bin euro'luk hasara neden oldu. 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T02:16+0300
2022-06-11T02:16+0300
2022-06-11T02:47+0300
dünya
ispanyol merdivenleri
scooter
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turist
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İtalya'nın başkenti Roma'da, geçen hafta akşam saatlerinde 2 ABD’li turist, tarihi İspanyol Merdivenleri’ne çıkarak elektrikli scooter’larını aşağı fırlattı.Şehirdeki kültürel miras ofisi tarafından yapılan açıklamada, turistlerin scooter’larını merdivenlerden aşağıya 3 kez fırlatması sonucu basamaklardan birinde hasar meydana geldiği ifade edildi. Açıklamada, olay nedeniyle 10 santimetrelik mermerin yerinden oynadığı ve 25 bin euro'luk restorasyon maliyetine yol açtığı kaydedildi.Olayın ardından 2 turist gece saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı.Polis tarafından yapılan açıklamada, 28 ve 29 yaşlarındaki biri erkek diğeri kadın turistlerden her birinin 400 euro para cezasına çarptırıldığı belirtildi. Turistlerin ayrıca 2 gün boyunca Roma’nın tarihi şehir merkezine girmesi de yasaklandı.Mayıs ayında ise, 37 yaşındaki Suudi Arabistan vatandaşı bir turist, kiralık lüks aracı tarihi merdivenlerden aşağıya sürmüş ve hasara yol açmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20190807/romada-ispanyol-merdivenlerine-oturma-yasagi-1039864908.html
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ispanyol merdivenleri, scooter, euro/tl, euro, roma, turist
İspanyol Merdivenleri'nden scooter fırlatan turistler, 25 bin euro hasara yol açtı
02:16 11.06.2022 (güncellendi: 02:47 11.06.2022) Abone ol
İtalya'da 2 ABD’li turist elektrikli scooter’larını ünlü İspanyol Merdivenleri’nden aşağı atarak 25 bin euro'luk hasara neden oldu.
İtalya'nın başkenti Roma'da, geçen hafta akşam saatlerinde 2 ABD’li turist, tarihi İspanyol Merdivenleri’ne çıkarak elektrikli scooter’larını aşağı fırlattı.
Şehirdeki kültürel miras ofisi tarafından yapılan açıklamada, turistlerin scooter’larını merdivenlerden aşağıya 3 kez fırlatması sonucu basamaklardan birinde hasar meydana geldiği ifade edildi. Açıklamada, olay nedeniyle 10 santimetrelik mermerin yerinden oynadığı ve 25 bin euro'luk restorasyon maliyetine yol açtığı kaydedildi.
Olayın ardından 2 turist gece saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı.
Polis tarafından yapılan açıklamada, 28 ve 29 yaşlarındaki biri erkek diğeri kadın turistlerden her birinin 400 euro para cezasına çarptırıldığı belirtildi. Turistlerin ayrıca 2 gün boyunca Roma’nın tarihi şehir merkezine girmesi de yasaklandı.
Mayıs ayında ise, 37 yaşındaki Suudi Arabistan vatandaşı bir turist, kiralık lüks aracı tarihi merdivenlerden aşağıya sürmüş ve hasara yol açmıştı.