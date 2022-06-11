https://tr.sputniknews.com/20220611/istanbul-il-saglik-mudurlugunden-mukremin-gezginin-goruntuleri-hakkinda-suc-duyurusu-1057285682.html
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden Mükremin Gezgin’in görüntüleri hakkında suç duyurusu
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden Mükremin Gezgin’in görüntüleri hakkında suç duyurusu
Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılmak amacıyla Mükremin Gezgin adlı kullanıcı tarafından doğum mizanseni yapılan görüntülerle ilgili İstanbul İl Sağlık... 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T20:39+0300
2022-06-11T20:39+0300
2022-06-11T20:39+0300
türkiye
istanbul
gaziosmanpaşa
mükremin gezgin
istanbul il sağlık müdürlüğü
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İstanbul'da Gaziosmanpaşa Özel Ekotom Cerrahi Tıp Merkezi'nde, sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılmak amacıyla Mükremin Gezgin'in paylaştığı videolarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İHA'nın haberine göre İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tıp merkezinde yaşanan olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.Gezgin’in görüntüleri Gaziosmanpaşa'da bir tıp merkezinde çektiği belirlenmişti. Gezgin'in yaptığı paylaşımların ardından Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili harekete geçerek videonun çekildiği belirlenen Gaziosmanpaşa’daki özel tıp merkezinin faaliyetlerini durdurarak merkezi mühürlemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220611/mukremin-gezginin-dogum-videolarini-cektigi-tip-merkezi-muhurlendi-1057262478.html
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istanbul, gaziosmanpaşa, mükremin gezgin, istanbul il sağlık müdürlüğü
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden Mükremin Gezgin’in görüntüleri hakkında suç duyurusu
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Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılmak amacıyla Mükremin Gezgin adlı kullanıcı tarafından doğum mizanseni yapılan görüntülerle ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunuldu.
İstanbul'da Gaziosmanpaşa Özel Ekotom Cerrahi Tıp Merkezi'nde, sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılmak amacıyla Mükremin Gezgin'in paylaştığı videolarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
İHA'nın haberine göre İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tıp merkezinde yaşanan olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.
Gezgin’in görüntüleri Gaziosmanpaşa'da bir tıp merkezinde çektiği belirlenmişti. Gezgin'in yaptığı paylaşımların ardından Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili harekete geçerek videonun çekildiği belirlenen Gaziosmanpaşa’daki özel tıp merkezinin faaliyetlerini durdurarak merkezi mühürlemişti.