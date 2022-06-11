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https://tr.sputniknews.com/20220611/italya-ansa-ajansi-helikopter-kazasinda-5-kisinin-cansiz-bedenine-ulasild-1057275091.html
İtalya ANSA ajansı: Helikopter kazasında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İtalya ANSA ajansı: Helikopter kazasında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İtalya'da düşen helikopterde 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı duyuruldu. 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T14:18+0300
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türkiye
italya
kaza
helikopter
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İtalya’nın Modena bölgesinde, 9 Haziran’da içinde 4'ü Türk vatandaşı 7 kişiyle birlikte kaybolan helikopterin yeri belirlendi.Arama çalışmalarına katılan Ulusal Alp ve Speleolojik Kurtarma Kolordusu yaptığı açıklamada helikopterin Cusna Dağı’nda olduğunu duyurdu.Açıklamada “Kayıp helikopterin Cusna Dağı'ndaki konumu belirlendi. Farklı kurumlardan kurtarma görevlileri bölgede bulunmaktadır” denildi.Toskana-Emilian Apenin bölgesinde kaybolan helikopterde Eczacıbaşı Holding’in 4 yöneticisi, 2 Lübnan vatandaşı ve 33 yaşındaki helikopterin pilotu Corrado Levorin bulunuyordu.Bakan Çavuşoğlu teyit ettiÇekya’da resmi ziyaret kapsamında bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çek Mevkidaşı Jan Lipavsky ile ortak düzenlediği basın toplantısında helikopterinin yerinin tespit edildiğini teyit etti.
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italya, kaza, helikopter

İtalya ANSA ajansı: Helikopter kazasında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

14:18 11.06.2022 (güncellendi: 14:53 11.06.2022)
© AAİtalya'ya helikopterin kaybolduğu bölgeye giden Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve holdingin üst düzey yöneticileri, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ile arama çalışmalarını yakından takip ediyor.
İtalya'ya helikopterin kaybolduğu bölgeye giden Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve holdingin üst düzey yöneticileri, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ile arama çalışmalarını yakından takip ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
© AA
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İtalya'da düşen helikopterde 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı duyuruldu.
İtalya’nın Modena bölgesinde, 9 Haziran’da içinde 4'ü Türk vatandaşı 7 kişiyle birlikte kaybolan helikopterin yeri belirlendi.
Arama çalışmalarına katılan Ulusal Alp ve Speleolojik Kurtarma Kolordusu yaptığı açıklamada helikopterin Cusna Dağı’nda olduğunu duyurdu.

Açıklamada “Kayıp helikopterin Cusna Dağı'ndaki konumu belirlendi. Farklı kurumlardan kurtarma görevlileri bölgede bulunmaktadır” denildi.
Toskana-Emilian Apenin bölgesinde kaybolan helikopterde Eczacıbaşı Holding’in 4 yöneticisi, 2 Lübnan vatandaşı ve 33 yaşındaki helikopterin pilotu Corrado Levorin bulunuyordu.

Bakan Çavuşoğlu teyit etti

Çekya’da resmi ziyaret kapsamında bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çek Mevkidaşı Jan Lipavsky ile ortak düzenlediği basın toplantısında helikopterinin yerinin tespit edildiğini teyit etti.
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