https://tr.sputniknews.com/20220611/justin-bieber-yuz-felci-gecirdi-1057269182.html

Justin Bieber yüz felci geçirdi

Justin Bieber yüz felci geçirdi

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, yüz felci geçirdiğini açıkladı. 11.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-11T10:14+0300

2022-06-11T10:14+0300

2022-06-11T10:16+0300

yaşam

justin bieber

hailey baldwin

kan pıhtılaşması

yüz felci

hollywood

sağlık

konser

iptal

tedavi

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Grammy ödüllü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla sevenlerini üzdü. Ramsay Hunt Sendromu ile mücadele ettiğini belirten Bieber, hastalığının kulak ve yüzde bulunan sinirleri etkilediğini ve bu yüzden yüz felci geçirdiğini söyledi. Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yüzünün bir tarafını zar zor hareket ettirebildiğini göstererek rahatsızlığını 'oldukça ciddi' olarak nitelendiren Bieber, “Şovları iptal ettiğim için hayal kırıklığına uğrayanlar var. Açıkçası şovlarımı fiziksel olarak gerçekleştiremem. Vücudum bana yavaşlamam gerektiğini söylüyor. Umarım beni anlarsınız çocuklar” dedi.'Yüzde 100 geri döneceğim'Bieber, iyileşme sürecinin ne kadar devam edeceğini bilmediğini söyledi. Yeterli bir dinlenme ve terapi yoluyla tam bir iyileşme sağlama konusunda olumlu düşündüğünü ifade eden Bieber, “Bu zamanı sadece dinlenmek ve rahatlamak için kullanacağım. Yapmak için doğduğum şeyi yapabilmek için yüzde 100 geri döneceğim" açıklamasında bulundu. Daha önce de Bieber’ın eşi Hailey Baldwin, Mart ayında beyninde meydana gelen kan pıhtılaşması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

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