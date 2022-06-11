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Justin Bieber yüz felci geçirdi
Justin Bieber yüz felci geçirdi
Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, yüz felci geçirdiğini açıkladı. 11.06.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
justin bieber
hailey baldwin
kan pıhtılaşması
yüz felci
hollywood
sağlık
konser
iptal
tedavi
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Grammy ödüllü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla sevenlerini üzdü. Ramsay Hunt Sendromu ile mücadele ettiğini belirten Bieber, hastalığının kulak ve yüzde bulunan sinirleri etkilediğini ve bu yüzden yüz felci geçirdiğini söyledi. Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yüzünün bir tarafını zar zor hareket ettirebildiğini göstererek rahatsızlığını 'oldukça ciddi' olarak nitelendiren Bieber, “Şovları iptal ettiğim için hayal kırıklığına uğrayanlar var. Açıkçası şovlarımı fiziksel olarak gerçekleştiremem. Vücudum bana yavaşlamam gerektiğini söylüyor. Umarım beni anlarsınız çocuklar” dedi.'Yüzde 100 geri döneceğim'Bieber, iyileşme sürecinin ne kadar devam edeceğini bilmediğini söyledi. Yeterli bir dinlenme ve terapi yoluyla tam bir iyileşme sağlama konusunda olumlu düşündüğünü ifade eden Bieber, “Bu zamanı sadece dinlenmek ve rahatlamak için kullanacağım. Yapmak için doğduğum şeyi yapabilmek için yüzde 100 geri döneceğim" açıklamasında bulundu. Daha önce de Bieber’ın eşi Hailey Baldwin, Mart ayında beyninde meydana gelen kan pıhtılaşması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
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justin bieber, hailey baldwin, kan pıhtılaşması, yüz felci, hollywood, sağlık, konser, iptal, tedavi, ramsay hunt sendromu

Justin Bieber yüz felci geçirdi

10:14 11.06.2022 (güncellendi: 10:16 11.06.2022)
© AP Photo / Evan AgostiniJustin Bieber
Justin Bieber - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
© AP Photo / Evan Agostini
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Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, yüz felci geçirdiğini açıkladı.
Grammy ödüllü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla sevenlerini üzdü. Ramsay Hunt Sendromu ile mücadele ettiğini belirten Bieber, hastalığının kulak ve yüzde bulunan sinirleri etkilediğini ve bu yüzden yüz felci geçirdiğini söyledi. Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yüzünün bir tarafını zar zor hareket ettirebildiğini göstererek rahatsızlığını 'oldukça ciddi' olarak nitelendiren Bieber, “Şovları iptal ettiğim için hayal kırıklığına uğrayanlar var. Açıkçası şovlarımı fiziksel olarak gerçekleştiremem. Vücudum bana yavaşlamam gerektiğini söylüyor. Umarım beni anlarsınız çocuklar” dedi.

'Yüzde 100 geri döneceğim'

Bieber, iyileşme sürecinin ne kadar devam edeceğini bilmediğini söyledi. Yeterli bir dinlenme ve terapi yoluyla tam bir iyileşme sağlama konusunda olumlu düşündüğünü ifade eden Bieber, “Bu zamanı sadece dinlenmek ve rahatlamak için kullanacağım. Yapmak için doğduğum şeyi yapabilmek için yüzde 100 geri döneceğim" açıklamasında bulundu. Daha önce de Bieber’ın eşi Hailey Baldwin, Mart ayında beyninde meydana gelen kan pıhtılaşması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
Justin Bieber- Hailey Baldwin Bieber - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2021
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