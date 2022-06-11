https://tr.sputniknews.com/20220611/karsiyaka-tribun-liderinin-olduruldugu-saldiriya-iliskin-8-kisi-tutuklandi-1057262103.html
Karşıyaka tribün liderinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin 8 kişi tutuklandı
Karşıyaka tribün liderinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin 8 kişi tutuklandı
Karşıyaka taraftar liderlerinden Metin Arslan'ın öldürüldüğü saldırıyla ilgili soruşturmada, 8 kişinin tutuklanmasına karar verildi. 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T00:24+0300
2022-06-11T00:24+0300
2022-06-11T00:27+0300
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karşıyaka
binali camgöz
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İzmir'de Karşıyaka'nın tribün liderlerinden olan “Dobo Metin” lakaplı Metin Aslan'ın, öldürüldüğü Mehmet Ali Oğuz'un yaralandığı saldırının ardından gözaltına alınan 13 kişiden 8'i tutuklandı.Anadolu Ajansı'nın haberine göre, 4 Haziran'daki düzenlenen silahlı saldırının ardından çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alındı. Saldırıda kullanılan sahte plakalı otomobil, İzmir'in Hatay semtinde terk edilmiş halde bulundu.Şüpheliler M.D. ile A.Y.'nin, liderliğini Binali Camgöz'ün yaptığı suç örgütüne üye olduğu iddia edildi.Karşıyaka ilçesinde saklandıktan sonra Manisa'ya gittikleri ve gönderilen özel ambulansla İstanbul'a doğru yola çıktıkları tespit edilen şüpheliler, Kocaeli'ye bağlı Karamürsel ilçesi yakınlarında durduruldu.Ambulansta bulunan M.D. ve A.Y. ile onlara yardım eden F.A. ve H.A, acil tıp teknisyenleri U.Ç, A.Ç. ve B.Ö. gözaltına alındı.Şüphelileri İstanbul'a götürmek üzere Manisa'ya ambulans gönderen H.Y'nin aralarında olduğu 6 kişi de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.M.D. ve A.Y'nin ifadelerinde, saldırıda hayatını kaybeden Metin Arslan ve yaralanan Mehmet Ali Oğuz ile aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğunu söyledikleri belirtildi.Şüphelilerin kaçış güzergahındaki yol kontrollerinden kurtulmak için ambulansta “Covid-19 hastası bulunduğunu” söyledikleri öğrenildi.Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlan 9 zanlı, adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden katil zanlısı M.D. ve A.Y'nin aralarında bulunduğu 8 şüpheli tutuklandı, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olayda kullanılan sahte plakalı otomobili saldırıdan bir süre önce zanlılara getirdiği tespit edilen Ş.A'nın başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.Ne olmuştu?İzmir'in Konak ilçesinde 4 Haziran'da gece yarısına doğru 35 AIT 325 plakalı otomobile ateş açılmıştı.Saldırıda Karşıyaka Spor Kulübü'nün taraftar grubu üyelerinden Metin Arslan ile Mehmet Ali Oğuz yaralanmıştı. Arslan, müdahaleye rağmen kurtarılmamıştı.Karşıyaka'da berber dükkanı işleten Yener Edis de 5 Haziran'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, çaycılık yapan Osman Tezcan yaralanmıştı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden M.D'nin, bu saldırını faili olarak da arandığı tespit edildi.
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karşıyaka, binali camgöz, izmir, konak
Karşıyaka tribün liderinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin 8 kişi tutuklandı
00:24 11.06.2022 (güncellendi: 00:27 11.06.2022) Abone ol
Karşıyaka taraftar liderlerinden Metin Arslan'ın öldürüldüğü saldırıyla ilgili soruşturmada, 8 kişinin tutuklanmasına karar verildi.
İzmir'de Karşıyaka'nın tribün liderlerinden olan “Dobo Metin” lakaplı Metin Aslan'ın, öldürüldüğü Mehmet Ali Oğuz'un yaralandığı saldırının ardından gözaltına alınan 13 kişiden 8'i tutuklandı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, 4 Haziran'daki düzenlenen silahlı saldırının ardından çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alındı. Saldırıda kullanılan sahte plakalı otomobil, İzmir'in Hatay semtinde terk edilmiş halde bulundu.
Şüpheliler M.D. ile A.Y.'nin, liderliğini Binali Camgöz'ün yaptığı suç örgütüne üye olduğu iddia edildi.
Karşıyaka ilçesinde saklandıktan sonra Manisa'ya gittikleri ve gönderilen özel ambulansla İstanbul'a doğru yola çıktıkları tespit edilen şüpheliler, Kocaeli'ye bağlı Karamürsel ilçesi yakınlarında durduruldu.
Ambulansta bulunan M.D. ve A.Y. ile onlara yardım eden F.A. ve H.A, acil tıp teknisyenleri U.Ç, A.Ç. ve B.Ö. gözaltına alındı.
Şüphelileri İstanbul'a götürmek üzere Manisa'ya ambulans gönderen H.Y'nin aralarında olduğu 6 kişi de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
M.D. ve A.Y'nin ifadelerinde, saldırıda hayatını kaybeden Metin Arslan ve yaralanan Mehmet Ali Oğuz ile aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğunu söyledikleri belirtildi.
Şüphelilerin kaçış güzergahındaki yol kontrollerinden kurtulmak için ambulansta “Covid-19 hastası bulunduğunu” söyledikleri öğrenildi.
Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlan 9 zanlı, adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden katil zanlısı M.D. ve A.Y'nin aralarında bulunduğu 8 şüpheli tutuklandı, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayda kullanılan sahte plakalı otomobili saldırıdan bir süre önce zanlılara getirdiği tespit edilen Ş.A'nın başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.
Ne olmuştu?
İzmir'in Konak ilçesinde 4 Haziran'da gece yarısına doğru 35 AIT 325 plakalı otomobile ateş açılmıştı.
Saldırıda Karşıyaka Spor Kulübü'nün taraftar grubu üyelerinden Metin Arslan ile Mehmet Ali Oğuz yaralanmıştı. Arslan, müdahaleye rağmen kurtarılmamıştı.
Karşıyaka'da berber dükkanı işleten Yener Edis de 5 Haziran'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, çaycılık yapan Osman Tezcan yaralanmıştı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden M.D'nin, bu saldırını faili olarak da arandığı tespit edildi.