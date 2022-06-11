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Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa Resmi Gazete'de
Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa Resmi Gazete'de
Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasa, bugünden itibaren 1 temmuz 2023 tarihine kadar geçerli... 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T00:58+0300
2022-06-11T01:23+0300
ekonomi
konut
kira
resmi gazete
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Konutta kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Söz konusu yasa, bugünden itibaren 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacak.Yasa ile kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek.Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı yüzde 25’in altında kalması halinde değişim oranı geçerli olacak.Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanacak. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersiz olacak.Yüksek enflasyon rakamları nedeniyle kira artışları uzun süredir tartışma konusuydu. Düzenleme ile bu sorunun önüne geçilmesi hedefleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220611/tuketici-kredilerine-yeni-duzenleme-1057263209.html
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konut, kira, resmi gazete

Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa Resmi Gazete'de

00:58 11.06.2022 (güncellendi: 01:23 11.06.2022)
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasa, bugünden itibaren 1 temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak.
Konutta kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Söz konusu yasa, bugünden itibaren 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacak.
Yasa ile kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek.

Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı yüzde 25’in altında kalması halinde değişim oranı geçerli olacak.

Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanacak. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersiz olacak.

Yüksek enflasyon rakamları nedeniyle kira artışları uzun süredir tartışma konusuydu. Düzenleme ile bu sorunun önüne geçilmesi hedefleniyor.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
EKONOMİ
Tüketici kredilerinde vergi artırıldı
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