https://tr.sputniknews.com/20220611/lise-ogrencilerinden-gunes-enerjili-araba-adi-cimcime-c1-1057273495.html

Lise öğrencileri güneş enerjisiyle çalışan araba üretti: 'Adı CİMCİME C1'

Lise öğrencileri güneş enerjisiyle çalışan araba üretti: 'Adı CİMCİME C1'

Ankara'da bulunan Haymana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri hem yenilikçi hem de çevre dostu güneş enerjili araba tasarladı. Tamamen kendi imkanları... 11.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-11T13:05+0300

2022-06-11T13:05+0300

2022-06-11T13:08+0300

yaşam

araba

elektrikli araç

güneş enerjisi

kamyonet

haymana

haymana mesleki ve teknik anadolu lisesi

halit akbay

ersin göksu

ankara

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Ankara'nın Haymana ilçesinin teknik meslek lisesi öğrencileri güneş enerjili taşınabilir şarj aleti ürettikten sonra, yeni proje olarak güneş panelli elektrikli araba tasarladı. Saatte 60 kilometre hıza ulaşan CMC C1 model güneş enerji panelli elektrikli araç, 200 kilometre menzile sahip. İki kişilik kapasiteye sahip araç içinde, multimedya geri görüş kamerası, manuel ve otomatik vitesten araç dışında aydınlatma farlarına kadar modern arabalarda bulunan hemen hemen her özellik bulunuyor. Bölge halkının ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan aracın isim ve modelinin patenti de alınmış durumda.'Kamyonet tarzında bir araç tasarlamayı da düşünüyoruz'İlerleyen projelerde daha kullanışlı olması için kamyonet tarzında araç geliştireceklerini vurgulayan projenin tasarımcısı Halit Akbay, “Projemizin başlangıcı güneş enerjili powerbank ile oldu. Daha sonrasında, ‘Neden güneş enerjili araba yapmayalım’ dedik. Bu aracın parçalarını birleştirerek tamamladık. Aracı geliştirmeye devam edeceğiz. Şu anda araç ‘C1’ modeli, daha sonrasında ikinci ve üçüncü modellerini yeni ve inovatif modeller yapmaya çalışacağız. Bölge halkı için daha kullanışlı olması için kamyonet tarzında bir araç tasarlamayı düşünüyoruz. Projenin çizimi bana ait ve okuldaki öğretmen ve öğrenciler ile yaptık” ifadelerine yer verdi. Projenin başında böyle bir iş çıkartacaklarını beklemediğini söyleyen okulun metal bölümü öğrencisi Ersin Göksu, aracın yapımında metal parçaların monte işlemlerini yaptıklarını söyledi.

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