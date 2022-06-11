https://tr.sputniknews.com/20220611/meksikali-askerler-caldiklari-askeri-uniformalari-suc-orgutlerine-satti-1057290784.html

Meksikalı askerler, çaldıkları askeri üniformaları suç örgütlerine sattı

Meksikalı askerler, çaldıkları askeri üniformaları suç örgütlerine sattı

Meksikalı yetkililer, orduda görevli bazı askerlerin, askeri üniformaları çalarak kartele satmaları nedeniyle ordudan ihraç edildiklerini açıkladı. 11.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-11T22:34+0300

2022-06-11T22:34+0300

2022-06-11T22:34+0300

dünya

meksika

asker

askeri üniforma

organize suç örgütü

suç örgütü

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Meksika Donanma Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, orduda görevli bazı askerlerin depolarda bulunan üniformaları çalarak organize suç örgütlerine sattıkları tespit edildi. Donanma Sekreteri Amiral Rafael Ojeda suçu işleyen kişilerin ordudan ihraç edildiklerini açıklarken, yasa gereğince hapis cezası almayacaklarını bildirdi.Benzer olayların daha önce de 2-3 kez yaşandığına dikkat çeken Amiral Rafael Ojeda, olayın eşyaların eksilmesi sonucu fark edildiğini söylerken, faillerin ihbar edilmesi üzerine tespit edildiğini ifade etti.Amiral Ojeda açıklamasında kartellerin askeri üniformaların haricinde internet üzerinden satılan kask, çelik yelek ve hatta silahlara kolayca ulaşabildiğine de dikkat çekerek, özellikle suç örgütlerinin kullandığı çelik yeleklerin Meksika Ordusunda kullanılanlara göre farklı olduğunu ve üretildikleri malzemenin etkili koruma sağlamadığını belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20220518/abd-meksika-sinirinda-530-metre-uzunlugunda-narko-tunel-bulundu-1056459983.html

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meksika, asker, askeri üniforma, organize suç örgütü, suç örgütü