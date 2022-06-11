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https://tr.sputniknews.com/20220611/meksikali-askerler-caldiklari-askeri-uniformalari-suc-orgutlerine-satti-1057290784.html
Meksikalı askerler, çaldıkları askeri üniformaları suç örgütlerine sattı
Meksikalı askerler, çaldıkları askeri üniformaları suç örgütlerine sattı
Meksikalı yetkililer, orduda görevli bazı askerlerin, askeri üniformaları çalarak kartele satmaları nedeniyle ordudan ihraç edildiklerini açıkladı. 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T22:34+0300
2022-06-11T22:34+0300
dünya
meksika
asker
askeri üniforma
organize suç örgütü
suç örgütü
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Meksika Donanma Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, orduda görevli bazı askerlerin depolarda bulunan üniformaları çalarak organize suç örgütlerine sattıkları tespit edildi. Donanma Sekreteri Amiral Rafael Ojeda suçu işleyen kişilerin ordudan ihraç edildiklerini açıklarken, yasa gereğince hapis cezası almayacaklarını bildirdi.Benzer olayların daha önce de 2-3 kez yaşandığına dikkat çeken Amiral Rafael Ojeda, olayın eşyaların eksilmesi sonucu fark edildiğini söylerken, faillerin ihbar edilmesi üzerine tespit edildiğini ifade etti.Amiral Ojeda açıklamasında kartellerin askeri üniformaların haricinde internet üzerinden satılan kask, çelik yelek ve hatta silahlara kolayca ulaşabildiğine de dikkat çekerek, özellikle suç örgütlerinin kullandığı çelik yeleklerin Meksika Ordusunda kullanılanlara göre farklı olduğunu ve üretildikleri malzemenin etkili koruma sağlamadığını belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220518/abd-meksika-sinirinda-530-metre-uzunlugunda-narko-tunel-bulundu-1056459983.html
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meksika, asker, askeri üniforma, organize suç örgütü, suç örgütü

Meksikalı askerler, çaldıkları askeri üniformaları suç örgütlerine sattı

22:34 11.06.2022
© AFP 2022 / JESUS GUERREROMeksika askeri
Meksika askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
© AFP 2022 / JESUS GUERRERO
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Meksikalı yetkililer, orduda görevli bazı askerlerin, askeri üniformaları çalarak kartele satmaları nedeniyle ordudan ihraç edildiklerini açıkladı.
Meksika Donanma Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, orduda görevli bazı askerlerin depolarda bulunan üniformaları çalarak organize suç örgütlerine sattıkları tespit edildi. Donanma Sekreteri Amiral Rafael Ojeda suçu işleyen kişilerin ordudan ihraç edildiklerini açıklarken, yasa gereğince hapis cezası almayacaklarını bildirdi.
Benzer olayların daha önce de 2-3 kez yaşandığına dikkat çeken Amiral Rafael Ojeda, olayın eşyaların eksilmesi sonucu fark edildiğini söylerken, faillerin ihbar edilmesi üzerine tespit edildiğini ifade etti.
Amiral Ojeda açıklamasında kartellerin askeri üniformaların haricinde internet üzerinden satılan kask, çelik yelek ve hatta silahlara kolayca ulaşabildiğine de dikkat çekerek, özellikle suç örgütlerinin kullandığı çelik yeleklerin Meksika Ordusunda kullanılanlara göre farklı olduğunu ve üretildikleri malzemenin etkili koruma sağlamadığını belirtti.
ABD'li göçmenlik yetkilileri, Meksika sınırında iki ülke arasında geçişi sağlayan bir tünel bulduklarını ve bunun 'ABD tarihinin en ileri teknolojili tüneli' olduğunu açıkladı.  - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
DÜNYA
ABD-Meksika sınırında 530 metre uzunluğunda 'narko-tünel' bulundu
18 Mayıs, 03:06
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