Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220611/meteoroloji-uyardi-6-bolgede-saganak-yagis-1057267982.html
Meteoroloji uyardı: 6 bölgede sağanak yağış
Meteoroloji uyardı: 6 bölgede sağanak yağış
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre 6 bölgede kuvvetli sağanak bekleniyor. 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T09:38+0300
2022-06-11T09:53+0300
meteoroloji genel müdürlüğü
türkiye
gök gürültülü sağanak
dolu
şiddetli yağış
sağanak yağış uyarısı
marmara bölgesi
ege bölgesi
akdeniz
doğu akdeniz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057109715_0:60:1200:735_1920x0_80_0_0_ae6da43ec268c4ef113c3a01d56e86c2.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karaman dışında İç Anadolu bölge geneli, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hakkari, Van'ın doğusu ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Yerel ve kuvvetli sağanak ile kuvvetli rüzgar bekleniyorYağışların Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Burdur, Isparta, Kayseri, Amasya, Tokat, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan çevreleri ile Antalya'nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.Rüzgar genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneybatısı ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50 ila 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Kuzey, iç ve Batı kesimlerde sıcaklığın düşmesi bekleniyorKuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220607/meteoroloji-saat-verdi-istanbulda-iki-ilce-icin-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1057089525.html
türkiye
marmara bölgesi
ege bölgesi
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057109715_72:0:1129:793_1920x0_80_0_0_74945de91880ff5cec9e5931515e4be5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meteoroloji genel müdürlüğü, gök gürültülü sağanak, dolu, şiddetli yağış, sağanak yağış uyarısı, marmara bölgesi, ege bölgesi, akdeniz, doğu akdeniz, karadeniz

Meteoroloji uyardı: 6 bölgede sağanak yağış

09:38 11.06.2022 (güncellendi: 09:53 11.06.2022)
© AASağanak, sel, yağış
Sağanak, sel, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre 6 bölgede kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karaman dışında İç Anadolu bölge geneli, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hakkari, Van'ın doğusu ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yerel ve kuvvetli sağanak ile kuvvetli rüzgar bekleniyor

Yağışların Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Burdur, Isparta, Kayseri, Amasya, Tokat, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan çevreleri ile Antalya'nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgar genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneybatısı ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50 ila 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuzey, iç ve Batı kesimlerde sıcaklığın düşmesi bekleniyor

Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
İstanbul'da sağanak yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
YAŞAM
Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da iki ilçe için gök gürültülü sağanak uyarısı
7 Haziran , 15:58
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала