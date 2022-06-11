https://tr.sputniknews.com/20220611/meteoroloji-uyardi-6-bolgede-saganak-yagis-1057267982.html
Meteoroloji uyardı: 6 bölgede sağanak yağış
Meteoroloji uyardı: 6 bölgede sağanak yağış
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre 6 bölgede kuvvetli sağanak bekleniyor. 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T09:38+0300
2022-06-11T09:38+0300
2022-06-11T09:53+0300
meteoroloji genel müdürlüğü
türkiye
gök gürültülü sağanak
dolu
şiddetli yağış
sağanak yağış uyarısı
marmara bölgesi
ege bölgesi
akdeniz
doğu akdeniz
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karaman dışında İç Anadolu bölge geneli, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hakkari, Van'ın doğusu ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Yerel ve kuvvetli sağanak ile kuvvetli rüzgar bekleniyorYağışların Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Burdur, Isparta, Kayseri, Amasya, Tokat, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan çevreleri ile Antalya'nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.Rüzgar genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneybatısı ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50 ila 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Kuzey, iç ve Batı kesimlerde sıcaklığın düşmesi bekleniyorKuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220607/meteoroloji-saat-verdi-istanbulda-iki-ilce-icin-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1057089525.html
türkiye
marmara bölgesi
ege bölgesi
karadeniz
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meteoroloji genel müdürlüğü, gök gürültülü sağanak, dolu, şiddetli yağış, sağanak yağış uyarısı, marmara bölgesi, ege bölgesi, akdeniz, doğu akdeniz, karadeniz
Meteoroloji uyardı: 6 bölgede sağanak yağış
09:38 11.06.2022 (güncellendi: 09:53 11.06.2022) Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre 6 bölgede kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karaman dışında İç Anadolu bölge geneli, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hakkari, Van'ın doğusu ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yerel ve kuvvetli sağanak ile kuvvetli rüzgar bekleniyor
Yağışların Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Burdur, Isparta, Kayseri, Amasya, Tokat, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan çevreleri ile Antalya'nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgar genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneybatısı ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50 ila 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Kuzey, iç ve Batı kesimlerde sıcaklığın düşmesi bekleniyor
Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.