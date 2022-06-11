https://tr.sputniknews.com/20220611/msb-pence-kilit-operasyon-bolgesinde-el-yapimi-patlayicinin-infilak-etmesi-sonucu-sehit-oldu-1057285786.html

MSB: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

MSB: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir askerin şehit olduğu 3 askerin yaralandığını duyurdu. 11.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-11T20:41+0300

2022-06-11T20:41+0300

2022-06-11T20:49+0300

şehit

milli savunma bakanlığı (msb)

türkiye

pençe kilit operasyonu

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "MSB: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 11 Haziran 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu, P.Söz.Er Fuat ÖZER şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

türkiye

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şehit, milli savunma bakanlığı (msb), pençe kilit operasyonu