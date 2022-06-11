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MSB: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
MSB: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir askerin şehit olduğu 3 askerin yaralandığını duyurdu. 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T20:41+0300
2022-06-11T20:49+0300
şehit
milli savunma bakanlığı (msb)
türkiye
pençe kilit operasyonu
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "MSB: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 11 Haziran 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu, P.Söz.Er Fuat ÖZER şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.
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şehit, milli savunma bakanlığı (msb), pençe kilit operasyonu

MSB: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

20:41 11.06.2022 (güncellendi: 20:49 11.06.2022)
© AAMilli Savunma Bakanlığı, MSB
Milli Savunma Bakanlığı, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir askerin şehit olduğu 3 askerin yaralandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "MSB: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 11 Haziran 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu, P.Söz.Er Fuat ÖZER şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.
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