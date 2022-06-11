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Mükremin Gezgin'in doğum videolarını çektiği tıp merkezi mühürlendi
Mükremin Gezgin'in doğum videolarını çektiği tıp merkezi mühürlendi
Sağlık Bakanlığı, Mükremin Gezgin'in doğum videolarını çektiği tıp merkeziyle ilgili harekete geçti. Yapılan inceleme sonucunda tıp merkezinin faaliyetleri... 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T00:53+0300
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sağlık bakanlığı
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Sağlık Bakanlığı, sosyal medyada doğum mizansenli videolar paylaşan Mükremin Gezgin hakkında harekete geçti.Tıp merkezinin faaliyetleri durdurulduSabah'tan Didem Seymen'in haberine göre, bakanlık, Mükremin Gezgin'in doğum videoları ve görsellerinin çekildiği Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan tıp merkezinin faaliyetlerini durdurdu ve merkez mühürlendi.İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Şikayet-Denetim-Değerlendirme Komisyonu'nda Mükremin Gezgin'in görüntülerini çekildiği tıp merkezi incelendi.Komisyon tıp merkezine yönelik olarak cezai müeyyide uygulanmasına karar verdi. Yapılan denetimde medyada çıkan görüntülerde izlenen tıp merkezinin -2. katında yer alan ameliyathanesine gidildiğinde tabelasının değiştirilerek yerine doğumhane tabelasının asılarak çekimlerin bu mekanda yapıldığına dikkat çekildi.Denetim raporunda videonun devamında hasta odası olarak görülen mekanda yapılan çekimlerin kurumun 3. katında asansörün solunda bulunan ve kapı girişinden lazer odası olarak belirtilen odada yapıldığı ifade edildi.Tıp merkezinin müdürü konuştuTıp merkezinin mesul müdürü Dr. C.Ö, 4 Haziran 2022 tarihinde Cumartesi günü öğleden sonra mesai bitimi (saat 13.00'den sonra) bilgisi dışında olayın gerçekleştiğini ifade etti. C.Ö, denetim saatinde olaydan haberdar olduğunu ancak olaya müdahale şansının olmadığı ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220608/sosyal-medyada-hamilelik-ve-dogum-videolari-paylasan-mukremin-gezgin-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1057138271.html
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sağlık bakanlığı, mükremin gezgin, tiktok

Mükremin Gezgin'in doğum videolarını çektiği tıp merkezi mühürlendi

00:53 11.06.2022 (güncellendi: 00:55 11.06.2022)
© Fotoğraf : Twitter Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı
Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Sağlık Bakanlığı, Mükremin Gezgin'in doğum videolarını çektiği tıp merkeziyle ilgili harekete geçti. Yapılan inceleme sonucunda tıp merkezinin faaliyetleri durduruldu ve merkez mühürlendi.
Sağlık Bakanlığı, sosyal medyada doğum mizansenli videolar paylaşan Mükremin Gezgin hakkında harekete geçti.

Tıp merkezinin faaliyetleri durduruldu

Sabah'tan Didem Seymen'in haberine göre, bakanlık, Mükremin Gezgin'in doğum videoları ve görsellerinin çekildiği Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan tıp merkezinin faaliyetlerini durdurdu ve merkez mühürlendi.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Şikayet-Denetim-Değerlendirme Komisyonu'nda Mükremin Gezgin'in görüntülerini çekildiği tıp merkezi incelendi.
Komisyon tıp merkezine yönelik olarak cezai müeyyide uygulanmasına karar verdi. Yapılan denetimde medyada çıkan görüntülerde izlenen tıp merkezinin -2. katında yer alan ameliyathanesine gidildiğinde tabelasının değiştirilerek yerine doğumhane tabelasının asılarak çekimlerin bu mekanda yapıldığına dikkat çekildi.
Denetim raporunda videonun devamında hasta odası olarak görülen mekanda yapılan çekimlerin kurumun 3. katında asansörün solunda bulunan ve kapı girişinden lazer odası olarak belirtilen odada yapıldığı ifade edildi.

Tıp merkezinin müdürü konuştu

Tıp merkezinin mesul müdürü Dr. C.Ö, 4 Haziran 2022 tarihinde Cumartesi günü öğleden sonra mesai bitimi (saat 13.00'den sonra) bilgisi dışında olayın gerçekleştiğini ifade etti. C.Ö, denetim saatinde olaydan haberdar olduğunu ancak olaya müdahale şansının olmadığı ifade etti.
Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
YAŞAM
Sosyal medyada hamilelik ve doğum videoları paylaşan Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı
8 Haziran , 14:56
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