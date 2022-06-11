https://tr.sputniknews.com/20220611/mukremin-gezginin-dogum-videolarini-cektigi-tip-merkezi-muhurlendi-1057262478.html
Mükremin Gezgin'in doğum videolarını çektiği tıp merkezi mühürlendi
Mükremin Gezgin'in doğum videolarını çektiği tıp merkezi mühürlendi
Sağlık Bakanlığı, Mükremin Gezgin'in doğum videolarını çektiği tıp merkeziyle ilgili harekete geçti. Yapılan inceleme sonucunda tıp merkezinin faaliyetleri... 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T00:53+0300
2022-06-11T00:53+0300
2022-06-11T00:55+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
mükremin gezgin
tiktok
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Sağlık Bakanlığı, sosyal medyada doğum mizansenli videolar paylaşan Mükremin Gezgin hakkında harekete geçti.Tıp merkezinin faaliyetleri durdurulduSabah'tan Didem Seymen'in haberine göre, bakanlık, Mükremin Gezgin'in doğum videoları ve görsellerinin çekildiği Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan tıp merkezinin faaliyetlerini durdurdu ve merkez mühürlendi.İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Şikayet-Denetim-Değerlendirme Komisyonu'nda Mükremin Gezgin'in görüntülerini çekildiği tıp merkezi incelendi.Komisyon tıp merkezine yönelik olarak cezai müeyyide uygulanmasına karar verdi. Yapılan denetimde medyada çıkan görüntülerde izlenen tıp merkezinin -2. katında yer alan ameliyathanesine gidildiğinde tabelasının değiştirilerek yerine doğumhane tabelasının asılarak çekimlerin bu mekanda yapıldığına dikkat çekildi.Denetim raporunda videonun devamında hasta odası olarak görülen mekanda yapılan çekimlerin kurumun 3. katında asansörün solunda bulunan ve kapı girişinden lazer odası olarak belirtilen odada yapıldığı ifade edildi.Tıp merkezinin müdürü konuştuTıp merkezinin mesul müdürü Dr. C.Ö, 4 Haziran 2022 tarihinde Cumartesi günü öğleden sonra mesai bitimi (saat 13.00'den sonra) bilgisi dışında olayın gerçekleştiğini ifade etti. C.Ö, denetim saatinde olaydan haberdar olduğunu ancak olaya müdahale şansının olmadığı ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220608/sosyal-medyada-hamilelik-ve-dogum-videolari-paylasan-mukremin-gezgin-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1057138271.html
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sağlık bakanlığı, mükremin gezgin, tiktok
Mükremin Gezgin'in doğum videolarını çektiği tıp merkezi mühürlendi
00:53 11.06.2022 (güncellendi: 00:55 11.06.2022) Abone ol
Sağlık Bakanlığı, Mükremin Gezgin'in doğum videolarını çektiği tıp merkeziyle ilgili harekete geçti. Yapılan inceleme sonucunda tıp merkezinin faaliyetleri durduruldu ve merkez mühürlendi.
Sağlık Bakanlığı, sosyal medyada doğum mizansenli videolar paylaşan Mükremin Gezgin hakkında harekete geçti.
Tıp merkezinin faaliyetleri durduruldu
Sabah'tan Didem Seymen'in haberine
göre, bakanlık, Mükremin Gezgin'in doğum videoları ve görsellerinin çekildiği Gaziosmanpaşa
ilçesinde bulunan tıp merkezinin faaliyetlerini durdurdu ve merkez mühürlendi.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Şikayet-Denetim-Değerlendirme Komisyonu'nda Mükremin Gezgin'in görüntülerini çekildiği tıp merkezi incelendi.
Komisyon tıp merkezine yönelik olarak cezai müeyyide uygulanmasına karar verdi. Yapılan denetimde medyada çıkan görüntülerde izlenen tıp merkezinin -2. katında yer alan ameliyathanesine gidildiğinde tabelasının değiştirilerek yerine doğumhane tabelasının asılarak çekimlerin bu mekanda yapıldığına dikkat çekildi.
Denetim raporunda videonun devamında hasta odası olarak görülen mekanda yapılan çekimlerin kurumun 3. katında asansörün solunda bulunan ve kapı girişinden lazer odası olarak belirtilen odada yapıldığı ifade edildi.
Tıp merkezinin müdürü konuştu
Tıp merkezinin mesul müdürü Dr. C.Ö, 4 Haziran 2022 tarihinde Cumartesi günü öğleden sonra mesai bitimi (saat 13.00'den sonra) bilgisi dışında olayın gerçekleştiğini ifade etti. C.Ö, denetim saatinde olaydan haberdar olduğunu ancak olaya müdahale şansının olmadığı ifade etti.