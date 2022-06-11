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MÜSİAD Başkanı Asmalı: Fiyat istikrarına ve alım gücünü artırmaya yönelik her adımı destekliyoruz
MÜSİAD Başkanı Asmalı: Fiyat istikrarına ve alım gücünü artırmaya yönelik her adımı destekliyoruz
MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, "MÜSİAD olarak fiyat istikrarının sağlaması ve halkımızın alım gücünün artırılması hedefiyle atılan ve atılacak bütün adımların... 11.06.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
mahmut asmalı
türkiye
müsiad
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MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yaptığı yazılı açıklamada, 2022 yılının ilk üç ayında yüzde 7.3’le kesintisiz büyüme eğilimini üst üste 7. çeyreğe taşıyan Türkiye ekonomisinin, diğer ülkelerde olduğu gibi, enflasyonla mücadele noktasında oldukça zorlu bir süreçten geçtiğini kaydetti.'Enflasyonla topyekûn mücadele hamlelerini memnuniyetle karşılıyoruz'MÜSİAD olarak kamu kesiminin piyasaları düzenleyici niteliğinin, ekonomi üzerindeki dış kaynaklı etkilerin arttığı bu gibi dönemlerde bilhassa kritik bir rol oynadığını sıklıkla ifade ettiklerini hatırlatan Asmalı, şöyle devam etti:
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mahmut asmalı, türkiye, müsiad

MÜSİAD Başkanı Asmalı: Fiyat istikrarına ve alım gücünü artırmaya yönelik her adımı destekliyoruz

20:20 11.06.2022 (güncellendi: 20:23 11.06.2022)
© AAMahmut Asmalı
Mahmut Asmalı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
© AA
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MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, "MÜSİAD olarak fiyat istikrarının sağlaması ve halkımızın alım gücünün artırılması hedefiyle atılan ve atılacak bütün adımların takipçisi ve destekçisi olduğumuzu yineliyoruz." ifadelerini kullandı.
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yaptığı yazılı açıklamada, 2022 yılının ilk üç ayında yüzde 7.3’le kesintisiz büyüme eğilimini üst üste 7. çeyreğe taşıyan Türkiye ekonomisinin, diğer ülkelerde olduğu gibi, enflasyonla mücadele noktasında oldukça zorlu bir süreçten geçtiğini kaydetti.

'Enflasyonla topyekûn mücadele hamlelerini memnuniyetle karşılıyoruz'

MÜSİAD olarak kamu kesiminin piyasaları düzenleyici niteliğinin, ekonomi üzerindeki dış kaynaklı etkilerin arttığı bu gibi dönemlerde bilhassa kritik bir rol oynadığını sıklıkla ifade ettiklerini hatırlatan Asmalı, şöyle devam etti:
"Henüz kovid-19 salgınının etkileri tamamen ortadan kalkmadan patlak veren Rusya-Ukrayna Savaşı’yla baskısını artıran küresel enflasyonun tetiklediği fiyat artışlarına karşı verilecek mücadele, bu noktada daha da önem kazanmaktadır. Bu kapsamda dün itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan ve BDDK ile SPK’nın adımlarıyla devam eden enflasyonla topyekûn mücadele hamlelerini memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca, kamu harcamalarının etkinliğinin artırılarak tasarruf sağlanacak olmasını önemsiyor ve destekliyoruz. Parasal sıkılaşmaya dair atılan bu adımların, enflasyonu yukarı yönde baskı altında tutan arızî etkilerin bertaraf edilmesine ciddi katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu vesileyle MÜSİAD olarak fiyat istikrarının sağlaması ve halkımızın alım gücünün artırılması hedefiyle atılan ve atılacak bütün adımların takipçisi ve destekçisi olduğumuzu yineliyoruz."
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