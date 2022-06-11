MÜSİAD Başkanı Asmalı: Fiyat istikrarına ve alım gücünü artırmaya yönelik her adımı destekliyoruz

"Henüz kovid-19 salgınının etkileri tamamen ortadan kalkmadan patlak veren Rusya-Ukrayna Savaşı’yla baskısını artıran küresel enflasyonun tetiklediği fiyat artışlarına karşı verilecek mücadele, bu noktada daha da önem kazanmaktadır. Bu kapsamda dün itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan ve BDDK ile SPK’nın adımlarıyla devam eden enflasyonla topyekûn mücadele hamlelerini memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca, kamu harcamalarının etkinliğinin artırılarak tasarruf sağlanacak olmasını önemsiyor ve destekliyoruz. Parasal sıkılaşmaya dair atılan bu adımların, enflasyonu yukarı yönde baskı altında tutan arızî etkilerin bertaraf edilmesine ciddi katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu vesileyle MÜSİAD olarak fiyat istikrarının sağlaması ve halkımızın alım gücünün artırılması hedefiyle atılan ve atılacak bütün adımların takipçisi ve destekçisi olduğumuzu yineliyoruz."