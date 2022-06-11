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Mustafa Sarıgül’ün partisinde toplu istifa
Mustafa Sarıgül’ün partisinde toplu istifa
Mustafa Sarıgül’ün Genel Başkanlığını yaptığı Türkiye Değişim Partisi Sivas teşkilatları, partilerinden toplu olarak istifa ettiklerini duyurdu. 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T23:51+0300
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türkiye değişim partisi (tdp)
mustafa sarıgül
sivas
politika
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Türkiye Değişim Partisi İl Başkanı Serkan Erdem, Merkez İlçe Başkanı Murat Haksever ve İl Kadın Kolları Başkanı Hanife Haksever sosyal medya hesaplarından yaptıkları duyuruda, parti içerisindeki tek adam yönetiminden ve parti genel sekteri Soner Gökçe’nin haksızlığa uğratıldığı gerekçesi ile tüm teşkilat mensuplarıyla birlikte partilerinden istifa ettiklerini açıkladılar. Türkiye Değişim Partisi İl Başkanı Serkan Erdem yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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türkiye değişim partisi (tdp), mustafa sarıgül, sivas

Mustafa Sarıgül’ün partisinde toplu istifa

23:51 11.06.2022 (güncellendi: 23:53 11.06.2022)
© İHAMustafa Sarıgül’ün partisinde toplu istifa
Mustafa Sarıgül’ün partisinde toplu istifa - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
© İHA
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Mustafa Sarıgül’ün Genel Başkanlığını yaptığı Türkiye Değişim Partisi Sivas teşkilatları, partilerinden toplu olarak istifa ettiklerini duyurdu.
Türkiye Değişim Partisi İl Başkanı Serkan Erdem, Merkez İlçe Başkanı Murat Haksever ve İl Kadın Kolları Başkanı Hanife Haksever sosyal medya hesaplarından yaptıkları duyuruda, parti içerisindeki tek adam yönetiminden ve parti genel sekteri Soner Gökçe’nin haksızlığa uğratıldığı gerekçesi ile tüm teşkilat mensuplarıyla birlikte partilerinden istifa ettiklerini açıkladılar.
Türkiye Değişim Partisi İl Başkanı Serkan Erdem yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Gelinen noktada siyaseten mücadelenin, vefanın, emeğin korunmadığı, demokrasinin işlemediği, tek adam rejimine karşıyım deyip tek adam şeklinde parti yönetilmeye çalışılması hususlarında duyduğumuz rahatsızlık sebebiyle, mevcut siyasi yapı ve partinin yönetim anlayışının başarı getiremeyeceğini görmüş bulunmaktayız. Ayrıca, Türkiye Değişim Partisinin kongre yapmasında, teşkilatlanmasında büyük emeği olan, tüm teşkilatlara enerji ve motivasyon getiren Genel Sekreter ve Teşkilat Başkanı Avukat Soner Gökçe'nin uğradığı haksızlığı kabul etmemiz mümkün değildir. Ülkemize, milletimize ve Sivas’ımıza hizmet etmeye devam edeceğiz ancak bugün itibari ile belirttiğimiz sebeplerden dolayı Sivas il teşkilatı olarak tüm birimlerimizle beraber istifa ediyoruz. haksızlığın karşısında susan dilsiz şeytandır.”
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