https://tr.sputniknews.com/20220611/pkkkcknin-atesin-cocuklari-olusumuna-yonelik-operasyonda-26-gozalti-1057274799.html

PKK/KCK'nın 'ateşin çocukları' oluşumuna yönelik operasyonda 26 gözaltı

PKK/KCK'nın 'ateşin çocukları' oluşumuna yönelik operasyonda 26 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK'nın şehir yapılanması olan "ateşin çocukları"na yönelik Mersin merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 26 şüphelinin gözaltına... 11.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-11T14:11+0300

2022-06-11T14:11+0300

2022-06-11T14:11+0300

türkiye

pkk

pkk/kck

operasyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056250455_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d04deb619d72b0f023af9cf64f1d20c7.jpg

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanması içerisinde olan ve sık sık örgüte müzahir yayın organları üzerinden kaos ve korku oluşturmak amacıyla ülke genelinde meydana gelen orman yangınları, kundaklama ve sabotaj türü eylemleri gerçekleştirdiğini açıklayan "ateşin çocukları" oluşumuna yönelik operasyon başlattı.Adana, Kütahya, Diyarbakır ve Bingöl'de düzenlenen Mersin merkezli operasyonlarda, 26 şüpheli ikametlerinde yakalandı.Zanlıların yakalandığı adreslerde yapılan aramalarda, yangın çıkarmak amacıyla bulundurulan 226 torpil barut, 20 havai fişek ele geçirilirken, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye incelenmek üzere el konuldu.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pkk, pkk/kck, operasyon