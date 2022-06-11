https://tr.sputniknews.com/20220611/rus-komutan-sarmat-fuzesinin-hizlanma-suresi-voyevodaya-gore-15-kat-daha-kisa-1057276126.html
Rus komutan: Sarmat füzesinin hızlanma süresi Voyevoda’ya göre 1.5 kat daha kısa
Rus komutan: Sarmat füzesinin hızlanma süresi Voyevoda’ya göre 1.5 kat daha kısa
Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Sergey Karakayev, Sarmat füzesinin hız kazanma süresinin Voyevoda füzelerine göre 1.5 kat daha kısa olduğunu belirtti. 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T14:56+0300
2022-06-11T14:56+0300
2022-06-11T14:56+0300
savunma
rusya
sarmat
füze
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Rossiya 24 televizyonuna konuşan Karakayev, Rusya’nın geliştirdiği en yeni kıtalararası balistik füze Sarmat’ın fırlatılışından sonra eski Voyevoda füzelerine göre 1.5 kat daha kısa sürede hız kazandığını ifade etti.Karakayev, “Yörüngenin aktif kısmı ve gerekli hızın elde edilmesiyle savaş başlıklarının ayrılması ne kadar kısa sürerse, bu füze sisteminin (füze savunma sistemlerinden) korunması da o kadar iyi olur. Bugün yeni füze sisteminin yörüngesinin aktif kısmı, örneğin Voyevoda füze sisteminin yörüngesine göre 1.5 kat daha az” diye konuştu.‘Sarmat, Avangard başlıklarıyla donatılması için tasarlandı’Karakayev, Sarmat füzesinin Avangard hipersonik başlıklarıyla donatılması için tasarlandığına ve bu başlıklardan birkaç tane taşıyabileceğine dikkat çekti.Avangard başlıklarının 28 Mach (saniyede 10 kilometre) hızına ulaşabildiğini söyleyen Karakayev, “Sarmat ise farklı bir füze sistemidir. Avangard’ın taşıyıcısına göre çok daha güçlü olan bir taşıyıcıya sahiptir. Ayrıca tüm bunların yanı sıra, bu sistemdeki sayılarının daha fazla olabileceği dikkate alınarak Avangard'larla donatılması için tasarlandı” vurgusunu yaptı.
rusya
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rusya, sarmat, füze
Rus komutan: Sarmat füzesinin hızlanma süresi Voyevoda’ya göre 1.5 kat daha kısa
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Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Sergey Karakayev, Sarmat füzesinin hız kazanma süresinin Voyevoda füzelerine göre 1.5 kat daha kısa olduğunu belirtti.
Rossiya 24 televizyonuna konuşan Karakayev, Rusya’nın geliştirdiği en yeni kıtalararası balistik füze Sarmat’ın fırlatılışından sonra eski Voyevoda füzelerine göre 1.5 kat daha kısa sürede hız kazandığını ifade etti.
Karakayev, “Yörüngenin aktif kısmı ve gerekli hızın elde edilmesiyle savaş başlıklarının ayrılması ne kadar kısa sürerse, bu füze sisteminin (füze savunma sistemlerinden) korunması da o kadar iyi olur. Bugün yeni füze sisteminin yörüngesinin aktif kısmı, örneğin Voyevoda füze sisteminin yörüngesine göre 1.5 kat daha az” diye konuştu.
‘Sarmat, Avangard başlıklarıyla donatılması için tasarlandı’
Karakayev, Sarmat füzesinin Avangard hipersonik başlıklarıyla donatılması için tasarlandığına ve bu başlıklardan birkaç tane taşıyabileceğine dikkat çekti.
Avangard başlıklarının 28 Mach (saniyede 10 kilometre) hızına ulaşabildiğini söyleyen Karakayev, “Sarmat ise farklı bir füze sistemidir. Avangard’ın taşıyıcısına göre çok daha güçlü olan bir taşıyıcıya sahiptir. Ayrıca tüm bunların yanı sıra, bu sistemdeki sayılarının daha fazla olabileceği dikkate alınarak Avangard'larla donatılması için tasarlandı” vurgusunu yaptı.