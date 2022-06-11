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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220611/rusya-savunma-bakanligi-harkov-bolgesinde-yabanci-parali-askerlerin-aktarma-noktasi-imha-edildi-1057270738.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov bölgesinde yabancı paralı askerlerin aktarma noktası imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov bölgesinde yabancı paralı askerlerin aktarma noktası imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli füzelerle Harkov bölgesinde yabancı paralı askerlerin... 11.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-11T11:46+0300
2022-06-11T11:46+0300
ukrayna krizi
konaşenkov
rusya
ukrayna
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Bu sabahki basın açıklamasında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair güncel bilgiler aktaran Konaşenkov, “Harkov bölgesindeki Andreyevka yakınlarında yabancı paralı askerlerin aktarmasının yapıldığı nokta hava tabanlı yüksek hassasiyetli füzelerle imha edildi” diye konuştu.Konaşenkov ayrıca Ukrayna’ya ait askeri personel ve araçların yoğunlaştığı 9 bölgenin, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) çeşitli bölgelerinde çok namlulu roketatar sistemlerinin konuşlandırıldığı 5 atış mevziinin, ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Minkovka yerleşim bölgesinde Buk-M1 uçaksavar füze sisteminin vurulduğu bilgisini verdi.‘Rus uçakları 170’in üzerinde aşırı milliyetçiyi etkisiz hale getirdi’Rus savaş filosunun Ukrayna ordusuna ait insan gücü ve askeri araçlarının yoğunlaştığı 48 bölgenin vurulduğuna dikkat çeken Konaşenkov, “Taktik uçaklar ve saldırı jetleriyle 170’in üzerinde aşırı milliyetçi, 5 tank, 6 sahra topu, 8 özel otomobil etkisiz hale getirildi, ayrıca DHC’nin Krasnopolye bölgesinde bir mühimmat deposu imha edildi” ifadelerini kullandı.
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konaşenkov, rusya, ukrayna

Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov bölgesinde yabancı paralı askerlerin aktarma noktası imha edildi

11:46 11.06.2022
© Министерство обороны РФ / Fotoğraf bankasına girRusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov,
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
© Министерство обороны РФ
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli füzelerle Harkov bölgesinde yabancı paralı askerlerin aktarmasının yapıldığı noktayı imha ettiklerini bildirdi.
Bu sabahki basın açıklamasında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair güncel bilgiler aktaran Konaşenkov, “Harkov bölgesindeki Andreyevka yakınlarında yabancı paralı askerlerin aktarmasının yapıldığı nokta hava tabanlı yüksek hassasiyetli füzelerle imha edildi” diye konuştu.
Konaşenkov ayrıca Ukrayna’ya ait askeri personel ve araçların yoğunlaştığı 9 bölgenin, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) çeşitli bölgelerinde çok namlulu roketatar sistemlerinin konuşlandırıldığı 5 atış mevziinin, ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Minkovka yerleşim bölgesinde Buk-M1 uçaksavar füze sisteminin vurulduğu bilgisini verdi.

‘Rus uçakları 170’in üzerinde aşırı milliyetçiyi etkisiz hale getirdi’

Rus savaş filosunun Ukrayna ordusuna ait insan gücü ve askeri araçlarının yoğunlaştığı 48 bölgenin vurulduğuna dikkat çeken Konaşenkov, “Taktik uçaklar ve saldırı jetleriyle 170’in üzerinde aşırı milliyetçi, 5 tank, 6 sahra topu, 8 özel otomobil etkisiz hale getirildi, ayrıca DHC’nin Krasnopolye bölgesinde bir mühimmat deposu imha edildi” ifadelerini kullandı.
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